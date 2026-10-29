अगर रिचार्ज करने के बाद भी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, तो Airtel DTH कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्टर्ड Airtel नंबर से 121 पर कॉल करें. इसके अलावा 1800-103-6066 टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. IVR में बैलेंस संबंधी ऑप्शन चुनकर जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके बाद आपको मौजूदा बैलेंस और एक्टिव प्लान से जुड़ी जानकारी मैसेज के जरिए मिल सकती है.