Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel DTH Recharge Status : Airtel DTH का रिचार्ज अटका है या सफल हुआ? ऐसे लगाएं पता

Airtel DTH Recharge Status : Airtel DTH का रिचार्ज अटका है या सफल हुआ? ऐसे लगाएं पता

Airtel DTH रिचार्ज करने के बाद भी टीवी पर बैलेंस खत्म होने का मैसेज दिख रहा है? ऐसे में परेशान होने की जगह आप कुछ आसान तरीकों से पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. जानें बैलेंस चेक करने के आसान तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 29 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Airtel DTH रिचार्ज करने के बाद भी टीवी पर बैलेंस खत्म होने का मैसेज दिख रहा है? ऐसे में परेशान होने की जगह आप कुछ आसान तरीकों से पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. जानें बैलेंस चेक करने के आसान तरीके

टीवी पर अपना पसंदीदा शो या लाइव मैच देखते समय अचानक स्क्रीन पर बैलेंस खत्म होने का मैसेज आ जाए, तो देखने का मजा किरकिरा हो जाता है. कई बार लोग तुरंत रिचार्ज कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी टीवी पर पुराना मैसेज दिखाई देता रहता है. ऐसे में यह समझना मुश्किल हो सकता है कि पेमेंट सफल हुआ है या अभी प्रोसेस में है. अगर आप Airtel DTH का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ आसान तरीकों से अपने अकाउंट का बैलेंस, रिचार्ज स्टेटस और एक्टिव प्लान की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए Airtel Thanks ऐप, कंपनी की वेबसाइट, मिस्ड कॉल और SMS जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. तो आइए जानते हैं कि Airtel DTH का रिचार्ज स्टेटस चेक करने के आसान तरीके क्या हैं.

1/6
Airtel DTH का रिचार्ज स्टेटस चेक करने के लिए Airtel Digital TV के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अकाउंट की जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर लॉग इन करें. आप कस्टमर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद अकाउंट स्टेटस, रिचार्ज और अन्य संबंधित जानकारी देखी जा सकती है.
Airtel DTH का रिचार्ज स्टेटस चेक करने के लिए Airtel Digital TV के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अकाउंट की जानकारी देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर लॉग इन करें. आप कस्टमर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद अकाउंट स्टेटस, रिचार्ज और अन्य संबंधित जानकारी देखी जा सकती है.
2/6
बैलेंस की जानकारी पाने के लिए अपने रजिस्टर्ड Airtel नंबर से BAL लिखकर 54325 पर SMS भेज सकते हैं. इसके जवाब में आपको अकाउंट से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.
बैलेंस की जानकारी पाने के लिए अपने रजिस्टर्ड Airtel नंबर से BAL लिखकर 54325 पर SMS भेज सकते हैं. इसके जवाब में आपको अकाउंट से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.
3/6
अगर रिचार्ज करने के बाद भी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, तो Airtel DTH कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्टर्ड Airtel नंबर से 121 पर कॉल करें. इसके अलावा 1800-103-6066 टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. IVR में बैलेंस संबंधी ऑप्शन चुनकर जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके बाद आपको मौजूदा बैलेंस और एक्टिव प्लान से जुड़ी जानकारी मैसेज के जरिए मिल सकती है.
अगर रिचार्ज करने के बाद भी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, तो Airtel DTH कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्टर्ड Airtel नंबर से 121 पर कॉल करें. इसके अलावा 1800-103-6066 टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. IVR में बैलेंस संबंधी ऑप्शन चुनकर जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके बाद आपको मौजूदा बैलेंस और एक्टिव प्लान से जुड़ी जानकारी मैसेज के जरिए मिल सकती है.
4/6
Airtel DTH का बैलेंस और रिचार्ज संबंधी जानकारी देखने के लिए Airtel Thanks ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले Play Store या App Store से Airtel ऐप डाउनलोड करें. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. ऐप में DTH सेक्शन पर जाएं. यहां अपने Airtel DTH अकाउंट से जुड़े ऑप्शन देखें. Recharge ऑप्शन चुनकर उपलब्ध जानकारी चेक करें.
Airtel DTH का बैलेंस और रिचार्ज संबंधी जानकारी देखने के लिए Airtel Thanks ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले Play Store या App Store से Airtel ऐप डाउनलोड करें. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें. ऐप में DTH सेक्शन पर जाएं. यहां अपने Airtel DTH अकाउंट से जुड़े ऑप्शन देखें. Recharge ऑप्शन चुनकर उपलब्ध जानकारी चेक करें.
5/6
Airtel DTH का मौजूदा बैलेंस जानने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8130081300 पर मिस्ड कॉल दें. इसके बाद आपको SMS के जरिए बैलेंस और अकाउंट की अन्य एक्टिव जानकारी मिल सकती है.
Airtel DTH का मौजूदा बैलेंस जानने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8130081300 पर मिस्ड कॉल दें. इसके बाद आपको SMS के जरिए बैलेंस और अकाउंट की अन्य एक्टिव जानकारी मिल सकती है.
6/6
अगर टीवी चालू है, तो रिमोट की मदद से भी अकाउंट की जानकारी चेक कर सकते हैं. इसके लिए Channel 998 पर जाएं और रिमोट का Menu बटन दबाएं. इसके बाद My Account और फिर Account Info ऑप्शन चुनें.
अगर टीवी चालू है, तो रिमोट की मदद से भी अकाउंट की जानकारी चेक कर सकते हैं. इसके लिए Channel 998 पर जाएं और रिमोट का Menu बटन दबाएं. इसके बाद My Account और फिर Account Info ऑप्शन चुनें.
Published at : 29 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Home Projector Setup: प्रोजेक्टर लगाने की ये गलती बिगाड़ सकती है स्क्रीन, जानें सही सेटअप
प्रोजेक्टर लगाने की ये गलती बिगाड़ सकती है स्क्रीन, जानें सही सेटअप
टेक्नोलॉजी
Moto G47 Power Launch: बड़ी बैटरी के साथ हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, किसके लिए बेस्ट है Moto का नया फोन?
बड़ी बैटरी के साथ हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, किसके लिए बेस्ट है Moto का नया फोन?
टेक्नोलॉजी
eSIM Transfer: ई-सिम को दूसरे फोन में करना है ट्रांसफर? जान लें क्या है तरीका
ई-सिम को दूसरे फोन मे करना है ट्रांसफर? जान लें क्या है तरीका
टेक्नोलॉजी
यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका
यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी स्नातक MLC सीट की मतगणना सुर्खियों में, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, यह है वजह
वाराणसी स्नातक MLC सीट की मतगणना सुर्खियों में, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, यह है वजह
विश्व
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
बॉलीवुड
9 साल में तीसरी बार अक्षय संग काम करेंगी भूमि पेडनेकर, प्रियदर्शन की फिल्म में हुई एंट्री
प्रियदर्शन की फिल्म में भूमि पेडनेकर की एंट्री, फिर अक्षय कुमार संग बनेगी जोड़ी
क्रिकेट
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
इंडिया
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
Home Tips
Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget