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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान ने शादी कर ली है. यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके दी. इस पर शशि थरूर समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 05:44 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देश की जानी मानी पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है. उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी. जैसे ही दोनों की शादी की फोटो वायरल हुई, उस पर शशि थरूर समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. 

अब इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इस नए शपथ ग्रहण की बहुत बढ़िया खबर. आप दोनों को ढेर सारी खुशियां मिले. आपका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय हो. 

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वहीं, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दोनों को बधाई देते हुए कहा है कि बधाई उमर और निधी. 


31 जुलाई को भारत की सर्वोच्च अदालत ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला की तीस साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया था. यह रिश्ता करीबन 30 साल चला. कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दी. दोनों के बीच आपसी सहमति भी बनी.  उमर अब्दुल्ला की पहली शादी से दो बेटे हैं. वहीं, निधि राजदान एक जानी-मानी एंकर रह चुकी हैं. उन्होंने इससे पहले गीतकार और पत्रकार से शादी की थी. 

आज शाम दिल्ली में पहला रिस्पेशन

दोनों के बीच यह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई है. अगस्त में शुरू हुई दोनों के रिश्ते को लेकर कानूनी प्रक्रिया को सितंबर के आखिर में अंतिम रूप दे दिया गया. 

इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से पहले दोनों ने श्रीनगर के हरि निवास पैलेस में निकाह की रस्म भी अदा की. शाम 7 बजे दोनों का पहला रिस्पेशन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इसके अगले हफ्ते जम्मू और आखिर में श्रीनगर में एक रिस्पेशन दिया जाएगा. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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