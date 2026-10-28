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क्या Ethernet केबल मोड़ने से घट जाती है इंटरनेट स्पीड? जानें टेक्नोलॉजी
कई बार धीमे इंटरनेट या बार-बार कनेक्शन टूटने की वजह केबल को गलत तरीके से लगाना भी हो सकता है. जानिए Bend Radius क्या है और इंटरनेट कनेक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
कई बार इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद भी स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती या बीच-बीच में कनेक्शन टूटने लगता है. ऐसी स्थिति में लोग राउटर, मॉडेम या अपने डिवाइस में खराबी तलाशने लगते हैं, हालांकि इसकी एक वजह Ethernet केबल को जरूरत से ज्यादा मोड़कर लगाना भी हो सकता है. दरअसल केबल को दीवार और फर्नीचर के बीच की जगह से निकालने या कोनों में फिट करने के दौरान उसके आकार पर ध्यान देना जरूरी है. बहुत ज्यादा मोड़ केबल की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि Ethernet केबल को कितना मोड़ना सुरक्षित है और इसे लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
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Published at : 28 Oct 2026 10:19 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Ethernet Cable
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