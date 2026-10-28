क्या Ethernet केबल मोड़ने से घट जाती है इंटरनेट स्पीड? जानें टेक्नोलॉजी

अगर केबल को किसी कम जगह से निकालना है, तो उसे जबरदस्ती मोड़ने से बचें. निर्माता की बताई सीमा से ज्यादा मोड़ने पर इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन की स्थिरता प्रभावित हो सकती है. इससे क्रॉसटॉक और सिग्नल इंटरफेरेंस की आशंका भी बढ़ती है., लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा मुड़ी रहने पर केबल को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है. सही केबल मैनेजमेंट से उसकी परफॉर्मेंस और टिकाऊपन बनाए रखने में मदद मिलती है.