रामपुर जेल से रिहाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. इस मामले की जांच जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, ED आजम खान को कल गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश करेगी.

उधर, गिरफ्तारी के बाद खान ने कहा, "अब कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून का वजूद ही खत्म हो चुका है. क्या मुसलमान होने की यही सजा है? हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बना दी. यही हमारा जुर्म है. हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए. क्या यही हमारा अपराध है?"