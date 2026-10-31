Azam Khan Arrest Live Updates: ED की हिरासत में आजम खान, अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेताया, कहा- तब भागते नहीं बनेगा
Azam Khan Live Updates: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. 31 अक्टूबर शाम को ही रामपुर जेल से रिहा हुए आजम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया.
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रामपुर जेल से रिहाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. इस मामले की जांच जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, ED आजम खान को कल गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश करेगी.
उधर, गिरफ्तारी के बाद खान ने कहा, "अब कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून का वजूद ही खत्म हो चुका है. क्या मुसलमान होने की यही सजा है? हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बना दी. यही हमारा जुर्म है. हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए. क्या यही हमारा अपराध है?"
Azam Khan Arrested: सपने के लिए सजा मिली- अब्दुल्ला आजम
अब्दुल्ला आजम ने आगे कहा कि आजम साहब दस बार विधायक और दो बार सांसद रहे हैं. उनकी बस एक ही गलती थी कि उन्होंने रामपुर में बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया. यह ऐसी जगह थी, जहां कभी साक्षरता दर सिर्फ 22 प्रतिशत थी. उनका सपना था कि उनके शहर में एक यूनिवर्सिटी हो. अगर उन्होंने यह सपना नहीं देखा होता और बाकी विधायकों या सांसदों की तरह अपना काम किया होता, तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता. उन्हें अपने सपने के लिए सजा मिली और हमें अपने नाम की वजह से सजा मिली.
Azam Khan Arrest Live Updates: आजम की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने बीजेपी को चेताया
आजम की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने लिखा- आज के हुक्मरानों को याद रहे जब वक्त बदल जाता है तो तख्त बदल जाता है. आदरणीय आजम खान साहब के साथ मुकदमों की जो साजिश की जा रही है, उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है. किसी उम्र दराज को इस तरह के बेमानी मुकदमों में फँसाकर बार-बार जेल में डालना एक बेहद कायराना हरकत है. आज की सत्ता जिस गलत रवायत को हवा दे रही है, हवा बदलने पर वो खुद उसकी शिकार होगी. तब भागते नहीं बनेगा. नाइंसाफी जब हद से गुजर जाती है तो जुल्म करनेवाले के लिए ही कहर बन जाती है. बेहद निंदनीय!