IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे

Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे

हांगकांग सिक्सेस में आज हुए भारत बनाम यूएई मैच के दौरान अंपायर के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया. गेंद उनके सिर में जाकर लगी, जिसके बाद वह बेसुध होकर गिर पड़े. इस पर टी नटराजन भी डर गए!

Written By : शिवम |  Updated at : 31 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

हांगकांग सिक्सेस 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का सफर बहुत ही खराब रहा. पहले पाकिस्तान से हारने के बाद यूएई ने हराया, तीसरे मैच में इंग्लैंड ने मात दी. आज हुए भारत बनाम हांगकांग मैच के दौरान अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. ये टी नटराजन द्वारा डाले गए पहले ओवर में ही हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हांगकांग सिक्सेस का 12वां मैच भारत और यूएई के बीच खेला गया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 94 रन बनाए थे. टी नटराजन ने टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक 38 रन बनाए. 14 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
क्रिकेट
टेस्ट में 5वें दिन कभी नहीं हुआ इतना बड़ा रन चेज, ऑस्ट्रेलिया तोड़ेगा 116 साल पुराना रिकॉर्ड
टेस्ट में 5वें दिन कभी नहीं हुआ इतना बड़ा रन चेज, ऑस्ट्रेलिया तोड़ेगा 116 साल पुराना रिकॉर्ड
क्रिकेट
सात गेंद में पिटवा दिए लगातार 7 छक्के, ऐसी पिटाई जिंदगी भर नहीं भूलेंगे क्रुणाल पांड्या
7 गेंद में पिटवा दिए लगातार 7 छक्के, ऐसी पिटाई कभी नहीं भूलेंगे क्रुणाल पांड्या
क्रिकेट
हांगकांग सिक्सेस में हारा भारत, तो पाकिस्तानी PM ने दी बधाई; हो गए ट्रोल
हांगकांग सिक्सेस में हारा भारत, तो पाकिस्तानी PM ने दी बधाई; हो गए ट्रोल

यूएई ने 10 गेंद शेष लक्ष्य हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की. भारत के गेंदबाज यूएई के दोनों ओपनर्स को आउट नहीं कर सके. कप्तान खालिद शाह ने 14 गेंद में 52 और अंश टंडन ने 12 गेंद में 39 रन बनाए. बता दें कि हांगकांग सिक्सेस आईसीसी मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट है, जिसे क्रिकेट हांगकांग, चीन आयोजित करता है. इसमें प्रत्येक टीम 6 ओवर खेलती है और एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं.

अंपायर के सिर पर लगी गेंद

यूएई की पारी के पहले ओवर में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा हुआ. ये टी नटराजन का ओवर था, जिसकी 5 गेंदों पर 19 रन आ गए थे. अंतिम गेंद उन्होंने शार्ट पिच डाली, जो बाउंसर होकर बल्लेबाज खालिद के सिर की तरफ आई. उन्होंने बल्ला घुमाया, गेंद स्क्वायर की दिशा में छक्के के लिए गई. बॉउंड्री लाइन के बाहर खड़े अंपायर का ध्यान गेंद पर नहीं था. उनकी किस्मत भी बुरी रही, कि गेंद सीधा उनके सिर पर जाकर लगी.

गेंद लगते ही अंपायर मैदान पर गिर पड़े, वहां खड़े अन्य अधिकारी उनकी तरफ दौड़े. साफ था कि गेंद उनके बहुत तेज लगी है. हालांकि खबर लिखे जाने तक उनकी हेल्थ को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया.

यह भी पढ़ें- सात गेंद में पिटवा दिए लगातार 7 छक्के, ऐसी पिटाई जिंदगी भर नहीं भूलेंगे क्रुणाल पांड्या

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM Hong Kong Sixes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
क्रिकेट
टेस्ट में 5वें दिन कभी नहीं हुआ इतना बड़ा रन चेज, ऑस्ट्रेलिया तोड़ेगा 116 साल पुराना रिकॉर्ड
टेस्ट में 5वें दिन कभी नहीं हुआ इतना बड़ा रन चेज, ऑस्ट्रेलिया तोड़ेगा 116 साल पुराना रिकॉर्ड
क्रिकेट
सात गेंद में पिटवा दिए लगातार 7 छक्के, ऐसी पिटाई जिंदगी भर नहीं भूलेंगे क्रुणाल पांड्या
7 गेंद में पिटवा दिए लगातार 7 छक्के, ऐसी पिटाई कभी नहीं भूलेंगे क्रुणाल पांड्या
क्रिकेट
हांगकांग सिक्सेस में हारा भारत, तो पाकिस्तानी PM ने दी बधाई; हो गए ट्रोल
हांगकांग सिक्सेस में हारा भारत, तो पाकिस्तानी PM ने दी बधाई; हो गए ट्रोल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
दिल्ली NCR
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
क्रिकेट
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
Home Tips
Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget