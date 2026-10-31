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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Offer : Apple ने कर दिया दिवाली धमाका, सिर्फ 55 हजार रुपये में दे रहा iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Offer : Apple ने कर दिया दिवाली धमाका, सिर्फ 55 हजार रुपये में दे रहा iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Offer : दिवाली पर iPhone खरीदने वालों के लिए Reliance Digital शानदार ऑफर लेकर आया है. यहां iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत घटकर सिर्फ 55 हजार रुपये हो गई है. जानें ऑफर की पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Oct 2026 03:19 PM (IST)
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  • ऑफर 10 नवंबर 2026 तक, नो-कॉस्ट EMI का विकल्प.

iPhone 17 Pro Offer : दिवाली के मौके पर अगर आप नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी डील सामने आई है. Apple के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro को अब करीब 55 हजार रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. वहीं बड़े डिस्प्ले और Pro Max मॉडल को पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी शानदार ऑफर दिया जा रहा है.

Reliance Digital ने अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर iPhone अपग्रेड प्रोग्राम के तहत iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमतों पर बड़ी राहत दी है. इतना ही नहीं, इस ऑफर में iPhone Air भी शामिल है. खास बात यह है कि यूजर्स को पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू के अलावा एक्सचेंज बोनस और बैंक कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी मिल रहा है. 

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iPhone 17 Pro पर मिल रहा इतना डिस्काउंट

Reliance Digital पर iPhone 17 Pro के 256GB वेरिएंट की लिस्टेड कीमत 1,22,990 रुपये है. इस पर यूजर्स को 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का बैंक इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू भी कीमत से घटाई जाएगी. कंपनी की कैलकुलेशन में iPhone 15 Pro के बदले 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू शामिल की गई है. इन सभी फायदों को मिलाकर iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत 54,990 रुपये हो जाती है.

कब तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा?

यह डील Reliance Digital के देशभर में मौजूद स्टोर्स पर उपलब्ध है. ऑफर 10 नवंबर 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है. वहीं फोन की सही एक्सचेंज वैल्यू उसके मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी. बैंक कार्ड पर मिलने वाला डिस्काउंट भी लागू शर्तों के अनुसार मिलेगा. 

iPhone 17 Pro Max भी हुआ सस्ता

iPhone 17 Pro Max के 256GB वेरिएंट पर भी इसी तरह का ऑफर मिल रहा है. इसकी लिस्टेड कीमत 1,34,990 रुपये है. बैंक डिस्काउंट के तहत 3,000 रुपये और एक्सचेंज बोनस के रूप में 10,000 रुपये कम किए जाएंगे. इसके बाद 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू जोड़ने पर इस फोन की प्रभावी कीमत 66,990 रुपये हो जाती है. 

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12 महीने की नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन 

जो यूजर्स एक साथ पूरी रकम खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए Reliance Digital 12 महीने की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रहा है. iPhone 17 Pro की EMI करीब 4,833 रुपये प्रति महीने और iPhone 17 Pro Max की EMI करीब 5,833 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. 

iPhone Air पर भी मिल रहा बड़ा एक्सचेंज बोनस

इस ऑफर में iPhone Air भी शामिल है. इसके 256GB मॉडल की लिस्टेड कीमत 94,900 रुपये है. इस पर 22,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं iPhone 14 के बदले 20,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से इसकी प्रभावी कीमत 49,990 रुपये बताई गई है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 03:19 PM (IST)
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