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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?

इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की शनिवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई. दीपके ने ममता बनर्जी को सीजेपी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 31 Oct 2026 08:16 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने शनिवार (31 अक्टूबर) को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. दोनों की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है. दीपके ने ममता बनर्जी को सीजेपी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया.

अभिजीत दीपके ने ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा,  'टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और सीजेपी को समर्थन देने, खासतौर पर आशुतोष रांका और सौरव दास की अवैध गिरफ्तारी के दौरान, उसको लेकर उनको धन्यवाद दिया. इसके अलावा चुनाव में धांधली के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भी एकजुटता जाहिक की है. ज्ञानू को जाना होगा!'

ममता की पार्टी ने भी दीपके से मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'दिल से हुई बातचीत, साझा सपने और भारत के भविष्य को और भी बेहतर, मजबूत और शानदार बनाने का पक्का इरादा. अभिजीत दीपके ने दिल्ली में ममता बनर्जी से शिष्टाचार मुलाकात की और आगे की राह को लेकर अपने विचार और नजरिए साझा किए.'

1 नवंबर को होगी इंडिया गठबंधन की रैली

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली रैली होनी है, इसको लेकर विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है. विपक्ष आम जनता से अपील कर रहा है कि वे भारी तादाद में इस रैली को सफल बनाए. सीजेपी ने भी इसको समर्थन देने का ऐलान किया है. वहीं एनडीए ने इस रैली को नौटंकी और व्यापारियों के हित के खिलाफ बताया है.

 

 

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
TMC CJP INDIA Bloc MAMATA BANERJEE Abhijeet Dipke
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