इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?

कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने शनिवार (31 अक्टूबर) को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. दोनों की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है. दीपके ने ममता बनर्जी को सीजेपी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया.

अभिजीत दीपके ने ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और सीजेपी को समर्थन देने, खासतौर पर आशुतोष रांका और सौरव दास की अवैध गिरफ्तारी के दौरान, उसको लेकर उनको धन्यवाद दिया. इसके अलावा चुनाव में धांधली के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भी एकजुटता जाहिक की है. ज्ञानू को जाना होगा!'

Met TMC chief @MamataOfficial and thanked her for her support to the CJP especially during the illegal arrests of @AshutoshRanka and @SauravDassss Also extended our solidarity for tomorrow’s protest of INDIA bloc against election rigging. Gyanu must go! https://t.co/M4Xpi7hps5 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 31, 2026

ममता की पार्टी ने भी दीपके से मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'दिल से हुई बातचीत, साझा सपने और भारत के भविष्य को और भी बेहतर, मजबूत और शानदार बनाने का पक्का इरादा. अभिजीत दीपके ने दिल्ली में ममता बनर्जी से शिष्टाचार मुलाकात की और आगे की राह को लेकर अपने विचार और नजरिए साझा किए.'

Heartfelt conversations, shared aspirations, and a steadfast commitment to building a brighter, stronger and more glorious future for India. Shri @abhijeet_dipke paid a courtesy visit to our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial in Delhi, exchanging thoughts and perspectives on the road ahead. A few glimpses from the visit 👇 — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 31, 2026

1 नवंबर को होगी इंडिया गठबंधन की रैली

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली रैली होनी है, इसको लेकर विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है. विपक्ष आम जनता से अपील कर रहा है कि वे भारी तादाद में इस रैली को सफल बनाए. सीजेपी ने भी इसको समर्थन देने का ऐलान किया है. वहीं एनडीए ने इस रैली को नौटंकी और व्यापारियों के हित के खिलाफ बताया है.