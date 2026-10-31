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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLava Smartphone Price Hike : Lava के फोन खरीदने से पहले देख लें कैलेंडर, इस तारीख से 3,000 तक बढ़ेंगे दाम

Lava Smartphone Price Hike : Lava के फोन खरीदने से पहले देख लें कैलेंडर, इस तारीख से 3,000 तक बढ़ेंगे दाम

Lava के स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो इस तारीख से कंपनी अपने फोन के दाम 3,000 रुपये तक बढ़ाने जा रही है.जानें किन प्लेटफॉर्म पर अभी पुराने दाम मिल रहे हैं और कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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  • उपभोक्ता मौजूदा ऑफर का लाभ 15 नवंबर से पहले लें.

Lava Smartphone Price Hike : भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए फोन महंगे करने का ऐलान किया है. कंपनी के स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब यूजर्स के पास मौजूदा कीमतों का फायदा उठाने का सीमित समय है. 15 नवंबर 2026 से Lava के स्मार्टफोन की कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने वाली है. ऐसे में अगर आप नया Lava फोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह बदलाव आपके बजट पर भी असर डाल सकता है. 

इस तारीख से 3,000 रुपये तक बढ़ेंगे दाम

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Lava ने साफ कर दिया है कि स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव 15 नवंबर 2026 से लागू होगा. कंपनी के मुताबिक, उसके पूरे स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में कीमतें 3,000 रुपये तक बढ़ाई जाएंगी. यह बदलाव देशभर में लागू होगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, हालांकि कंपनी ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस स्मार्टफोन की कीमत कितनी बढ़ाई जाएगी. 

30 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन पर फोकस

Lava भारतीय बाजार में मुख्य रूप से बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है. कंपनी का फोकस 30,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन पर है. हाल ही में कंपनी ने Bold N4 Pro 5G स्मार्टफोन भी 13,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था. 

अभी मिल रही हैं फेस्टिवल ऑफर्स वाली कीमतें

कंपनी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे मौजूदा फेस्टिव सीजन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं, फिलहाल Lava के स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क पर पहले वाली प्रमोशनल कीमतों में उपलब्ध हैं. 15 नवंबर से पहले खरीदारी करने पर यूजर मौजूदा कीमतों का फायदा उठा सकते हैं. 

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कीमतें बढ़ाने की वजह क्या है

Lava ने स्मार्टफोन महंगे करने के पीछे ग्लोबल मार्केट में चल रही मेमोरी की कमी को जिम्मेदार बताया है. कंपनी के अनुसार, मौजूदा इंडस्ट्री हालात में मेमोरी कंपोनेंट्स की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है. स्मार्टफोन बनाने के लिए कंपनियों को अलग-अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. इनमें मेमोरी मॉड्यूल भी शामिल हैं. इनकी सप्लाई प्रभावित होने से कंपनियों की खरीद लागत बढ़ रही है. Lava का कहना है कि इसी वजह से उसे अपने स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव करना पड़ रहा है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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