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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Bloc Mock Parliament Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव

India Bloc Mock Parliament Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव

India Bloc Mock Parliament Live: इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग की तैयारी में है. वह मॉक पार्लियामेंट भी करेगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 30 Oct 2026 09:26 AM (IST)

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विपक्ष का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, लाइव अपडेट्स
Source : IANS

Background

इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. अब कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां शुक्रवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक 'जन महाभियोग' की तैयारी में हैं. लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इसमें ‘प्रस्ताव’ पेश करेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समापन भाषण देंगे.

पीटीआई के मुताबिक ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने खरगे के आवास पर बैठक कर 'जन महाभियोग' की कार्यवाही और इसमें विभिन्न दलों की भूमिका को अंतिम रूप दिया. विपक्ष वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ यह सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है.

पहले खरगे अपने आवास '10 राजा जी मार्ग' पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘महाभियोग प्रस्ताव’ पेश करेंगे. इसके बाद गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के प्रतिनिधि प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे. प्रस्ताव पारित किए जाने से पहले राहुल गांधी समापन भाषण देंगे.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा था कि कई स्थानों पर आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम शुक्रवार अपराह्न साढ़े तीन बजे खरगे के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित किया जाएगा. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

09:26 AM (IST)  •  30 Oct 2026

India Bloc Mock Parliament Live: मीरा कुमार करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता

विपक्ष के महाभियोग से जुड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार करेंगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इसमें ‘प्रस्ताव’ पेश करेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समापन भाषण देंगे.

09:23 AM (IST)  •  30 Oct 2026

India Bloc Mock Parliament Live: मॉक पार्लियामेंट की तैयारी में विपक्ष

विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयार में है. उसके साथ कांग्रेस समेत विपक्ष की पार्टियां मॉक पार्लियामेंट भी करेंगी.

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