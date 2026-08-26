घर को बनाना है स्मार्ट होम? कम बजट वाले इन गैजेट्स से करें सेटअप

स्मार्ट होम सेटअप में सबसे जरूरी चीज एक सेंट्रल हब होती है. इसके लिए स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आपको सेल के दौरान करीब 3,500 रुपये से कम कीमत में मिल सकता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी स्मार्ट डिवाइस इसी इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे. आप Alexa या Google Home में से किसी एक को चुन सकते हैं और उसी इकोसिस्टम के साथ आगे के डिवाइस खरीदना बेहतर रहेगा.