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घर को बनाना है स्मार्ट होम? कम बजट वाले इन गैजेट्स से करें सेटअप

अब घर को स्मार्ट बनाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. सही गैजेट्स चुनकर और एक साथ सब कुछ खरीदने के जगह धीरे-धीरे सेटअप तैयार करके भी एक स्मार्ट होम बनाया जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
अब घर को स्मार्ट बनाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. सही गैजेट्स चुनकर और एक साथ सब कुछ खरीदने के जगह धीरे-धीरे सेटअप तैयार करके भी एक स्मार्ट होम बनाया जा सकता है.

अपने सिंपल घर को स्मार्ट होम बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन स्मार्ट होम का नाम सुनते ही अक्सर महंगे गैजेट्स, मुश्किल इंस्टॉलेशन और बड़ी कीमत का ख्याल आता है. अब घर को स्मार्ट बनाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. सही गैजेट्स चुनकर और एक साथ सब कुछ खरीदने के जगह धीरे-धीरे सेटअप तैयार करके 10,000 रुपये से कम में भी एक स्मार्ट होम बनाया जा सकता है. इसमें आप आवाज से लाइट और दूसरे डिवाइस चला सकते हैं, अलग-अलग कामों के लिए रूटीन सेट कर सकते हैं और घर की बेसिक सिक्योरिटी पर भी नजर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर को स्मार्ट होम बनाने के लिए किन कम बजट वाले गैजेट्स से सेटअप करें.

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स्मार्ट होम सेटअप में सबसे जरूरी चीज एक सेंट्रल हब होती है. इसके लिए स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आपको सेल के दौरान करीब 3,500 रुपये से कम कीमत में मिल सकता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी स्मार्ट डिवाइस इसी इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे. आप Alexa या Google Home में से किसी एक को चुन सकते हैं और उसी इकोसिस्टम के साथ आगे के डिवाइस खरीदना बेहतर रहेगा.
स्मार्ट होम सेटअप में सबसे जरूरी चीज एक सेंट्रल हब होती है. इसके लिए स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आपको सेल के दौरान करीब 3,500 रुपये से कम कीमत में मिल सकता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी स्मार्ट डिवाइस इसी इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे. आप Alexa या Google Home में से किसी एक को चुन सकते हैं और उसी इकोसिस्टम के साथ आगे के डिवाइस खरीदना बेहतर रहेगा.
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इसके बाद स्मार्ट प्लग खरीदना एक आसान ऑप्शन है. Syska, Wipro और TP-Link जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट प्लग करीब 600 से 1,000 रुपये के बीच मिल सकते हैं. इन्हें टीवी, पंखे या गीजर जैसे सामान्य डिवाइसों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. Wi-Fi और चुने हुए इकोसिस्टम से कनेक्ट करने के बाद इन्हें फोन या वॉइस कमांड से ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इनके लिए शेड्यूल भी सेट किया जा सकता है.
इसके बाद स्मार्ट प्लग खरीदना एक आसान ऑप्शन है. Syska, Wipro और TP-Link जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट प्लग करीब 600 से 1,000 रुपये के बीच मिल सकते हैं. इन्हें टीवी, पंखे या गीजर जैसे सामान्य डिवाइसों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. Wi-Fi और चुने हुए इकोसिस्टम से कनेक्ट करने के बाद इन्हें फोन या वॉइस कमांड से ऑन-ऑफ किया जा सकता है. इनके लिए शेड्यूल भी सेट किया जा सकता है.
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स्मार्ट होम बनाने के लिए Smart Bulbs लगाएं. Syska, Wipro SmartLite और Philips WiZ के स्मार्ट बल्ब भारत में करीब 600 से 1,200 रुपये प्रति बल्ब के बीच उपलब्ध हैं. इन्हें सामान्य बल्ब की तरह फिट किया जा सकता है और Wi-Fi से कनेक्ट करके Alexa या Google Assistant के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इनकी मदद से लाइट को शेड्यूल के हिसाब से ऑन, ऑफ या डिम किया जा सकता है.
स्मार्ट होम बनाने के लिए Smart Bulbs लगाएं. Syska, Wipro SmartLite और Philips WiZ के स्मार्ट बल्ब भारत में करीब 600 से 1,200 रुपये प्रति बल्ब के बीच उपलब्ध हैं. इन्हें सामान्य बल्ब की तरह फिट किया जा सकता है और Wi-Fi से कनेक्ट करके Alexa या Google Assistant के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इनकी मदद से लाइट को शेड्यूल के हिसाब से ऑन, ऑफ या डिम किया जा सकता है.
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अलग-अलग डिवाइस को आवाज से चलाना यूजफुल है, लेकिन रूटीन सेट करने पर स्मार्ट होम ज्यादा सुविधाजनक लगता है. Alexa और Google Home में समय, वॉइस कमांड या कुछ स्थितियों के आधार पर ऑटोमेशन तैयार किया जा सकता है. जैसे सोने के समय लाइट धीमी करना, टीवी का प्लग बंद करना और पंखा चालू करना. इसी तरह घर से निकलते समय एक कमांड से कनेक्टेड डिवाइस बंद किए जा सकते हैं.
अलग-अलग डिवाइस को आवाज से चलाना यूजफुल है, लेकिन रूटीन सेट करने पर स्मार्ट होम ज्यादा सुविधाजनक लगता है. Alexa और Google Home में समय, वॉइस कमांड या कुछ स्थितियों के आधार पर ऑटोमेशन तैयार किया जा सकता है. जैसे सोने के समय लाइट धीमी करना, टीवी का प्लग बंद करना और पंखा चालू करना. इसी तरह घर से निकलते समय एक कमांड से कनेक्टेड डिवाइस बंद किए जा सकते हैं.
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स्मार्ट होम गैजेट्स को यूज करने के लिए सुबह-शाम का रूटीन भी बनाएं. सुबह की रूटीन में गीजर और किचन की लाइट चालू करना और न्यूज चलाना शामिल किया जा सकता है. वहीं शाम को लाइट को अपने आप डिम करने जैसी सेटिंग की जा सकती है. ऐसी रूटीन तैयार करने में करीब पांच मिनट लग सकते हैं और एक बार सेट होने के बाद इन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
स्मार्ट होम गैजेट्स को यूज करने के लिए सुबह-शाम का रूटीन भी बनाएं. सुबह की रूटीन में गीजर और किचन की लाइट चालू करना और न्यूज चलाना शामिल किया जा सकता है. वहीं शाम को लाइट को अपने आप डिम करने जैसी सेटिंग की जा सकती है. ऐसी रूटीन तैयार करने में करीब पांच मिनट लग सकते हैं और एक बार सेट होने के बाद इन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
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अगर जरूरी गैजेट्स लेने के बाद बजट बचता है, तो बेसिक स्मार्ट कैमरा लगाया जा सकता है. TP-Link Tapo या Realme के स्मार्ट कैमरे करीब 1,500 से 3,000 रुपये के बीच मिल सकते हैं. इनमें लाइव वीडियो, मोशन अलर्ट और क्लाउड या लोकल स्टोरेज जैसे ऑप्शन मिलते हैं. इसी तरह डोर और विंडो सेंसर भी लगाए जा सकते हैं, जो दरवाजा या खिड़की खुलने पर अलर्ट दे सकते हैं.
अगर जरूरी गैजेट्स लेने के बाद बजट बचता है, तो बेसिक स्मार्ट कैमरा लगाया जा सकता है. TP-Link Tapo या Realme के स्मार्ट कैमरे करीब 1,500 से 3,000 रुपये के बीच मिल सकते हैं. इनमें लाइव वीडियो, मोशन अलर्ट और क्लाउड या लोकल स्टोरेज जैसे ऑप्शन मिलते हैं. इसी तरह डोर और विंडो सेंसर भी लगाए जा सकते हैं, जो दरवाजा या खिड़की खुलने पर अलर्ट दे सकते हैं.
Published at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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