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घर को बनाना है स्मार्ट होम? कम बजट वाले इन गैजेट्स से करें सेटअप
अब घर को स्मार्ट बनाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. सही गैजेट्स चुनकर और एक साथ सब कुछ खरीदने के जगह धीरे-धीरे सेटअप तैयार करके भी एक स्मार्ट होम बनाया जा सकता है.
अपने सिंपल घर को स्मार्ट होम बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन स्मार्ट होम का नाम सुनते ही अक्सर महंगे गैजेट्स, मुश्किल इंस्टॉलेशन और बड़ी कीमत का ख्याल आता है. अब घर को स्मार्ट बनाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. सही गैजेट्स चुनकर और एक साथ सब कुछ खरीदने के जगह धीरे-धीरे सेटअप तैयार करके 10,000 रुपये से कम में भी एक स्मार्ट होम बनाया जा सकता है. इसमें आप आवाज से लाइट और दूसरे डिवाइस चला सकते हैं, अलग-अलग कामों के लिए रूटीन सेट कर सकते हैं और घर की बेसिक सिक्योरिटी पर भी नजर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर को स्मार्ट होम बनाने के लिए किन कम बजट वाले गैजेट्स से सेटअप करें.
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Published at : 26 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :Technology Smart Home Gadgets
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