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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीघर के पुराने फोन को बना सकते हैं कार का डैशकैम, जानें तरीका

घर के पुराने फोन को बना सकते हैं कार का डैशकैम, जानें तरीका

क्या घर के बेकार फोन को फेंकने का सोच रहे हैं?तो रुकिए आप उसे कार का डैशकैम बनाकर बचा सकते हैं हजारों रुपये. बिना किसी खर्च के यह शानदार जुगाड़ कैसे काम करता है? जान लीजिए पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Oct 2026 02:53 PM (IST)
क्या घर के बेकार फोन को फेंकने का सोच रहे हैं?तो रुकिए आप उसे कार का डैशकैम बनाकर बचा सकते हैं हजारों रुपये. बिना किसी खर्च के यह शानदार जुगाड़ कैसे काम करता है? जान लीजिए पूरी खबर.

अगर आपके घर में भी कोई पुराना Smartphone बेकार पड़ा है. तो उसे फेंकने या कबाड़ में देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं अपनी कार के लिए एक बढ़िया सा Dashcam जो कि आज के समय में गाड़ी चलाते वक्त सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया है. जान लें कैसे आप अपने पुराने Phone को बिल्कुल फ्री में एक बढ़िया डैशकैम बना सकते हैं.

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सबसे पहले अपने उस पुराने Android फोन को बाहर निकालें और देखें कि वह ठीक से चालू होता है या नहीं. जब आप किसी Smartphone को डैशकैम की तरह इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल आम रोजमर्रा के कामों के लिए बिल्कुल बंद करना पड़ता है. इसलिए सबसे पहले फोन में मौजूद पुरानी फोटो, वीडियो और फालतू Data का Backup लेकर उसे पूरी तरह से Factory Reset कर दें. जिससे Recording के वक्त फोन बिल्कुल बिना अटके काम करेगा.
सबसे पहले अपने उस पुराने Android फोन को बाहर निकालें और देखें कि वह ठीक से चालू होता है या नहीं. जब आप किसी Smartphone को डैशकैम की तरह इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल आम रोजमर्रा के कामों के लिए बिल्कुल बंद करना पड़ता है. इसलिए सबसे पहले फोन में मौजूद पुरानी फोटो, वीडियो और फालतू Data का Backup लेकर उसे पूरी तरह से Factory Reset कर दें. जिससे Recording के वक्त फोन बिल्कुल बिना अटके काम करेगा.
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Phone को Reset करने के बाद उसमें केवल जरूरी Settings ही रहने दें और बाकी सभी गैरजरूरी Apps को Uninstall कर दें. Social Media, Games या दूसरे Apps के लगातार आने वाले Notification रास्ते में ड्राइविंग के वक्त परेशानी पैदा कर सकते हैं. इसलिए बेहतर यही होगा कि Phone के सभी Notifications को पूरी तरह बंद कर दें और Do Not Disturb यानी DND मोड ऑन कर दें.
Phone को Reset करने के बाद उसमें केवल जरूरी Settings ही रहने दें और बाकी सभी गैरजरूरी Apps को Uninstall कर दें. Social Media, Games या दूसरे Apps के लगातार आने वाले Notification रास्ते में ड्राइविंग के वक्त परेशानी पैदा कर सकते हैं. इसलिए बेहतर यही होगा कि Phone के सभी Notifications को पूरी तरह बंद कर दें और Do Not Disturb यानी DND मोड ऑन कर दें.
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अब अपने इस पुराने Phone के Google Play Store को ओपन करें और किसी अच्छे Dashcam App को Download कर लें. अगर एकदम फ्री वाले ऑप्शंस की बात करें, तो Droid Dashcam या इस तरह के दूसरे ऐप्स बहुत ही शानदार ऑप्शन साबित होते हैं. इन ऐप्स में Loop Recording, GPS और Video Management जैसे कई काम के Features आसानी से मिल जाते हैं. App डाउनलोड करने के बाद Camera, Microphone, Storage और Location जैसी सभी जरूरी Permissions को तुरंत Allow कर दें जिससे Recording में कोई दिक्कत न आए.
अब अपने इस पुराने Phone के Google Play Store को ओपन करें और किसी अच्छे Dashcam App को Download कर लें. अगर एकदम फ्री वाले ऑप्शंस की बात करें, तो Droid Dashcam या इस तरह के दूसरे ऐप्स बहुत ही शानदार ऑप्शन साबित होते हैं. इन ऐप्स में Loop Recording, GPS और Video Management जैसे कई काम के Features आसानी से मिल जाते हैं. App डाउनलोड करने के बाद Camera, Microphone, Storage और Location जैसी सभी जरूरी Permissions को तुरंत Allow कर दें जिससे Recording में कोई दिक्कत न आए.
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App Install करने के बाद उसकी Video Settings में जाएं और Recording Resolution को बहुत ज्यादा हाई यानी 4K की बजाय 1080p पर सेट कर दें. ऐसा करने से Video की क्लैरिटी भी एकदम बढ़िया बनी रहती है और लंबे सफर के दौरान फोन के ज्यादा गर्म होने के चांस काफी कम हो जाते है. इसके साथ ही Video सेव होने के लिए Phone में एक अलग से Folder चुन लें जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर Clip आसानी से मिल सके.
App Install करने के बाद उसकी Video Settings में जाएं और Recording Resolution को बहुत ज्यादा हाई यानी 4K की बजाय 1080p पर सेट कर दें. ऐसा करने से Video की क्लैरिटी भी एकदम बढ़िया बनी रहती है और लंबे सफर के दौरान फोन के ज्यादा गर्म होने के चांस काफी कम हो जाते है. इसके साथ ही Video सेव होने के लिए Phone में एक अलग से Folder चुन लें जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर Clip आसानी से मिल सके.
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किसी भी अच्छे Dashcam की सबसे अहम खासियत उसकी Loop Recording होती है जिसे ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें. अगर आपने इसे On नहीं किया तो कुछ ही घंटों में Phone की पूरी Storage फुल हो जाएगी और Recording अपने आप बंद हो जाएगी. App की Setting में जाकर Loop Recording On करें और वीVideo की Duration पांच मिनट या इससे कम रखें. जैसे-जैसे नई Video बनती जाती हैं पुरानी फुटेज खुद-ब-खुद Delete होती रहती है और Storage कभी खत्म नहीं होती.
किसी भी अच्छे Dashcam की सबसे अहम खासियत उसकी Loop Recording होती है जिसे ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें. अगर आपने इसे On नहीं किया तो कुछ ही घंटों में Phone की पूरी Storage फुल हो जाएगी और Recording अपने आप बंद हो जाएगी. App की Setting में जाकर Loop Recording On करें और वीVideo की Duration पांच मिनट या इससे कम रखें. जैसे-जैसे नई Video बनती जाती हैं पुरानी फुटेज खुद-ब-खुद Delete होती रहती है और Storage कभी खत्म नहीं होती.
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Phone को हाथ में पकड़कर Recording करना न तो मुमकिन है और न ही Driving के लिहाज से Safe है. इसलिए बाजार से 200 से 250 रुपये खर्च करके एक मजबूत Car Phone Mount खरीद लें. इस Mount को अपनी Car के Dashboard या सामने वाले Windshield पर ऐसे चिपकाएं कि Driver का रास्ता बिल्कुल भी न रुके.
Phone को हाथ में पकड़कर Recording करना न तो मुमकिन है और न ही Driving के लिहाज से Safe है. इसलिए बाजार से 200 से 250 रुपये खर्च करके एक मजबूत Car Phone Mount खरीद लें. इस Mount को अपनी Car के Dashboard या सामने वाले Windshield पर ऐसे चिपकाएं कि Driver का रास्ता बिल्कुल भी न रुके.
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गाड़ी चलाते वक्त लगातार Camera और Screen On रहने की वजह से पुराने Phone की Battery बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. इस समस्या से बचने के लिए अपने फोन को हमेशा कार के Charger से Connect करके रखें. लगातार Power Supply मिलने से रास्ते में Phone अचानक बंद होने की टेंशन खत्म हो जाएगी और बिना रुके Long Route पर भी Recording चलती रहेगी.
गाड़ी चलाते वक्त लगातार Camera और Screen On रहने की वजह से पुराने Phone की Battery बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. इस समस्या से बचने के लिए अपने फोन को हमेशा कार के Charger से Connect करके रखें. लगातार Power Supply मिलने से रास्ते में Phone अचानक बंद होने की टेंशन खत्म हो जाएगी और बिना रुके Long Route पर भी Recording चलती रहेगी.
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इस Setup को पूरा करने के बाद App के कुछ Advance Feature जैसे Date, Time, GPS Location और Speed को वीडियो पर दिखने के लिए Enable कर दें. किसी भी दुर्घटना या Speed Limit चालान के वक्त यही छोटी जानकारियां बहुत बड़ा सबूत साबित होती हैं. इसके अलावा कई ऐप्स में G-Shock Sensor भी होता है जो तेज झटके या टक्कर लगते ही उस खास Video Clip को Lock कर देता है जिससे वह loop में Delete न हो.
इस Setup को पूरा करने के बाद App के कुछ Advance Feature जैसे Date, Time, GPS Location और Speed को वीडियो पर दिखने के लिए Enable कर दें. किसी भी दुर्घटना या Speed Limit चालान के वक्त यही छोटी जानकारियां बहुत बड़ा सबूत साबित होती हैं. इसके अलावा कई ऐप्स में G-Shock Sensor भी होता है जो तेज झटके या टक्कर लगते ही उस खास Video Clip को Lock कर देता है जिससे वह loop में Delete न हो.
Published at : 08 Oct 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Technology Car Camera Old Phone

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