घर के पुराने फोन को बना सकते हैं कार का डैशकैम, जानें तरीका

अब अपने इस पुराने Phone के Google Play Store को ओपन करें और किसी अच्छे Dashcam App को Download कर लें. अगर एकदम फ्री वाले ऑप्शंस की बात करें, तो Droid Dashcam या इस तरह के दूसरे ऐप्स बहुत ही शानदार ऑप्शन साबित होते हैं. इन ऐप्स में Loop Recording, GPS और Video Management जैसे कई काम के Features आसानी से मिल जाते हैं. App डाउनलोड करने के बाद Camera, Microphone, Storage और Location जैसी सभी जरूरी Permissions को तुरंत Allow कर दें जिससे Recording में कोई दिक्कत न आए.