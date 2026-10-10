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बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की ओवरहीटिंग कैसे घटाएं? जानें आसान तरीके
लैपटॉप बार-बार गर्म हो रहा है या उसका पंखा तेज आवाज कर रहा है तो जानिए बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की गर्मी कम करने के आसान तरीके और कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए.
लैपटॉप पर काम करते समय अचानक उसका गर्म होने लगना, पंखे की तेज आवाज आना या स्क्रीन का अटकना परेशानी बढ़ा सकता है. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, ऑफिस का काम निपटा रहे हों या गेम खेल रहे हों, ज्यादा गर्मी लैपटॉप की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है. लगातार ओवरहीटिंग से इसके अंदर मौजूद पार्ट्स की उम्र पर भी असर पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि हर बार इसके लिए किसी नए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है. लैपटॉप इस्तेमाल करने का तरीका बदलकर और कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर गर्मी को कम करने में मदद मिल सकती है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:22 PM (IST)
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