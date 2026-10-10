बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की ओवरहीटिंग कैसे घटाएं? जानें आसान तरीके

अगर लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो उसे कुछ मिनट के लिए बंद कर दें. जरूरत न होने पर बाहरी डिवाइस भी डिस्कनेक्ट करें. लैपटॉप स्टैंड या कूलिंग पैड से एयरफ्लो बेहतर करने में मदद मिल सकती है. लैपटॉप की नियमित सफाई, सही जगह पर इस्तेमाल और बिना यूज ऐप बंद रखने जैसी छोटी आदतें ओवरहीटिंग कम करने में मदद कर सकती हैं.