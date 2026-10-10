ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की ओवरहीटिंग कैसे घटाएं? जानें आसान तरीके

बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की ओवरहीटिंग कैसे घटाएं? जानें आसान तरीके

लैपटॉप बार-बार गर्म हो रहा है या उसका पंखा तेज आवाज कर रहा है तो जानिए बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की गर्मी कम करने के आसान तरीके और कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Oct 2026 10:22 PM (IST)
लैपटॉप बार-बार गर्म हो रहा है या उसका पंखा तेज आवाज कर रहा है तो जानिए बिना किसी सॉफ्टवेयर के लैपटॉप की गर्मी कम करने के आसान तरीके और कौन-सी गलतियां करने से बचना चाहिए.

लैपटॉप पर काम करते समय अचानक उसका गर्म होने लगना, पंखे की तेज आवाज आना या स्क्रीन का अटकना परेशानी बढ़ा सकता है. चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, ऑफिस का काम निपटा रहे हों या गेम खेल रहे हों, ज्यादा गर्मी लैपटॉप की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है. लगातार ओवरहीटिंग से इसके अंदर मौजूद पार्ट्स की उम्र पर भी असर पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि हर बार इसके लिए किसी नए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है. लैपटॉप इस्तेमाल करने का तरीका बदलकर और कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर गर्मी को कम करने में मदद मिल सकती है.

1/6
लैपटॉप को बिस्तर, सोफे या तकिए पर रखकर इस्तेमाल करने से उसके एयर वेंट बंद हो सकते हैं. इससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है. बेहतर एयरफ्लो के लिए इसे डेस्क या किसी सख्त, समतल सतह पर रखें. पीछे की तरफ थोड़ी जगह देने से भी हवा आने-जाने में मदद मिल सकती है.
लैपटॉप को बिस्तर, सोफे या तकिए पर रखकर इस्तेमाल करने से उसके एयर वेंट बंद हो सकते हैं. इससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती है. बेहतर एयरफ्लो के लिए इसे डेस्क या किसी सख्त, समतल सतह पर रखें. पीछे की तरफ थोड़ी जगह देने से भी हवा आने-जाने में मदद मिल सकती है.
2/6
समय के साथ लैपटॉप के वेंट और पंखे में धूल जमा हो सकती है, जिससे कूलिंग पर असर पड़ता है. वेंट की सफाई के लिए कम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लैपटॉप को खोलकर अंदर की सफाई करने से पहले उसकी बनावट की जानकारी होना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर की मदद लें.
समय के साथ लैपटॉप के वेंट और पंखे में धूल जमा हो सकती है, जिससे कूलिंग पर असर पड़ता है. वेंट की सफाई के लिए कम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लैपटॉप को खोलकर अंदर की सफाई करने से पहले उसकी बनावट की जानकारी होना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर की मदद लें.
3/6
एक साथ कई प्रोग्राम, ब्राउजर टैब, वीडियो एडिटिंग ऐप या गेम चलाने से प्रोसेसर पर लोड बढ़ सकता है और लैपटॉप गर्म हो सकता है. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करें. टास्क मैनेजर में यह भी देखा जा सकता है कि कौन-सा ऐप ज्यादा सिस्टम संसाधन इस्तेमाल कर रहा है.
एक साथ कई प्रोग्राम, ब्राउजर टैब, वीडियो एडिटिंग ऐप या गेम चलाने से प्रोसेसर पर लोड बढ़ सकता है और लैपटॉप गर्म हो सकता है. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करें. टास्क मैनेजर में यह भी देखा जा सकता है कि कौन-सा ऐप ज्यादा सिस्टम संसाधन इस्तेमाल कर रहा है.
4/6
अगर लैपटॉप हल्के काम के दौरान भी गर्म हो रहा है, तो उसके पंखे या कूलिंग सिस्टम में समस्या हो सकती है. पुराने लैपटॉप में थर्मल पेस्ट की क्षमता कम होना भी इसकी एक वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में सर्विसिंग कराना बेहतर है.
अगर लैपटॉप हल्के काम के दौरान भी गर्म हो रहा है, तो उसके पंखे या कूलिंग सिस्टम में समस्या हो सकती है. पुराने लैपटॉप में थर्मल पेस्ट की क्षमता कम होना भी इसकी एक वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में सर्विसिंग कराना बेहतर है.
5/6
बहुत गर्म कमरे, सीधी धूप और बंद जगह पर लैपटॉप इस्तेमाल करने से उसकी गर्मी बढ़ सकती है. इसे ठंडी जगह पर रखें और नीचे की तरफ हवा आने-जाने का रास्ता खुला रखें.
बहुत गर्म कमरे, सीधी धूप और बंद जगह पर लैपटॉप इस्तेमाल करने से उसकी गर्मी बढ़ सकती है. इसे ठंडी जगह पर रखें और नीचे की तरफ हवा आने-जाने का रास्ता खुला रखें.
6/6
अगर लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो उसे कुछ मिनट के लिए बंद कर दें. जरूरत न होने पर बाहरी डिवाइस भी डिस्कनेक्ट करें. लैपटॉप स्टैंड या कूलिंग पैड से एयरफ्लो बेहतर करने में मदद मिल सकती है. लैपटॉप की नियमित सफाई, सही जगह पर इस्तेमाल और बिना यूज ऐप बंद रखने जैसी छोटी आदतें ओवरहीटिंग कम करने में मदद कर सकती हैं.
अगर लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो उसे कुछ मिनट के लिए बंद कर दें. जरूरत न होने पर बाहरी डिवाइस भी डिस्कनेक्ट करें. लैपटॉप स्टैंड या कूलिंग पैड से एयरफ्लो बेहतर करने में मदद मिल सकती है. लैपटॉप की नियमित सफाई, सही जगह पर इस्तेमाल और बिना यूज ऐप बंद रखने जैसी छोटी आदतें ओवरहीटिंग कम करने में मदद कर सकती हैं.
Published at : 10 Oct 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Laptop Overheating Laptop Cooling Tips TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
किस तरह के ऐप्स ज्यादा डाउनलोड कर रहे लोग? चौंका देंगी ये डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
केबल लगाने से कहीं ज्यादा काम करता है Type-C पोर्ट, जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद
दुनिया के साथ 6G की रेस में भारत, Jio ने जताई शुरुआती रोलआउट की उम्मीद
टेक्नोलॉजी
महंगी चिप्स का iPhone 18 Pro पर असर, Apple ने 15% घटाए ऑर्डर
महंगी चिप्स का iPhone 18 Pro पर असर, Apple ने 15% घटाए ऑर्डर
Advertisement

वीडियोज

'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
प्रदर्शन के बीच पुलिस एक्शन! दिल्ली में अब तक क्या हुआ?
प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
काशी से जेवर तकः उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेन्सिलवेनिया में गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 9 की मौत, पुलिस बोली- नहीं देखी ऐसी तबाही
पेन्सिलवेनिया में गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 9 की मौत, पुलिस बोली- नहीं देखी ऐसी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप
उत्तरकाशी में डोली धरती, 4.2 की तीव्रता से आया भूकंप
क्रिकेट
124-6 से 390 रनों तक पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, मैट रेनशॉ ने करवाई ऐतिहासिक वापसी
124-6 से 390 रनों तक पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, मैट रेनशॉ ने करवाई ऐतिहासिक वापसी
बॉलीवुड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
'एक बार तो जेल जाना है...', मुंबई प्रोटेस्ट में एक्टर इमरान खान हुए डिटेन, साथ में दिखीं गर्लफ्रेंड
इंडिया
'तमिल संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी
'तमिल संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी
इंडिया
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
'संदेह नहीं सबूत', चुनाव आयोग के बचाव में उतरे 124 नौकरशाह, लिखा ओपन लेटर
इंडिया
'तुम्हें शर्म आनी चाहिए', हिरासत के वक्त फ्लाइट में महिला यात्री से भिड़े सौरव दास, वीडियो वायरल
'तुम्हें शर्म आनी चाहिए', हिरासत के वक्त फ्लाइट में महिला यात्री से भिड़े सौरव दास, वीडियो वायरल
ऑटो
BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर
BMW से Ducati तक, भारत की 5 Premium Bikes पर डालें नजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget