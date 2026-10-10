iPhone 18 Pro के बाद Apple के ये प्रोडक्ट्स होंगे लाॅन्च, जानें तारीख

13 अक्टूबर को Apple का नया स्मार्ट होम हब पेश हो सकता है. इसे घर के अलग-अलग स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें स्क्रीन हो सकती है और यह HomePod स्पीकर की तरह आवाज से दिए गए कमांड भी समझ सकता है. यूजर इससे घर की Light, Music या दूसरे कनेक्टेड डिवाइस चला सकेंगे. बता दें इस प्रोडक्ट का नाम और फीचर्स अभी Apple ने कन्फर्म नहीं किए हैं.