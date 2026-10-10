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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAmazon Prime Video का Profile PIN भूल गए? ऐसे करें मिनटों में रीसेट

Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए? ऐसे करें मिनटों में रीसेट

Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए हैं या उसे बदलना चाहते हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स में नया PIN सेट कर सकते हैं. जानिए PIN रीसेट करने का पूरा तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए हैं या उसे बदलना चाहते हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स में नया PIN सेट कर सकते हैं. जानिए PIN रीसेट करने का पूरा तरीका

Amazon Prime Video में अपनी प्रोफाइल से जुड़ी सेटिंग्स खोलें. यहां Edit Profile पर क्लिक करें और उस प्रोफाइल को चुनें, जिसका PIN बदलना चाहते हैं. जरूरत पड़ने पर आपको अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करना पड़ सकता है.

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Amazon Prime Video में अपनी प्रोफाइल से जुड़ी सेटिंग्स खोलें. यहां Edit Profile पर क्लिक करें और उस प्रोफाइल को चुनें, जिसका PIN बदलना चाहते हैं. जरूरत पड़ने पर आपको अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करना पड़ सकता है.
Amazon Prime Video में अपनी प्रोफाइल से जुड़ी सेटिंग्स खोलें. यहां Edit Profile पर क्लिक करें और उस प्रोफाइल को चुनें, जिसका PIN बदलना चाहते हैं. जरूरत पड़ने पर आपको अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करना पड़ सकता है.
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प्रोफाइल एडिट करने वाले पेज पर Profile /Account PIN and locks के सामने दिए गए Manage ऑप्शन पर क्लिक करें. इससे आप PIN और लॉक से जुड़ी सेटिंग्स तक पहुंच जाएंगे.
प्रोफाइल एडिट करने वाले पेज पर Profile /Account PIN and locks के सामने दिए गए Manage ऑप्शन पर क्लिक करें. इससे आप PIN और लॉक से जुड़ी सेटिंग्स तक पहुंच जाएंगे.
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अब Prime Video Account / Profile PIN के सामने मौजूद Manage बटन चुनें. इसके बाद अपना नया PIN दर्ज करें और Continue पर क्लिक करके बदलाव की पुष्टि करें.
अब Prime Video Account / Profile PIN के सामने मौजूद Manage बटन चुनें. इसके बाद अपना नया PIN दर्ज करें और Continue पर क्लिक करके बदलाव की पुष्टि करें.
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अगर आपको पुराना PIN याद नहीं है, तो प्रोफाइल चुनने के बाद दिखाई देने वाली Enter Profile PIN स्क्रीन पर जाएं. यहां Forgot PIN? पर क्लिक करें और फिर Continue चुनें.
अगर आपको पुराना PIN याद नहीं है, तो प्रोफाइल चुनने के बाद दिखाई देने वाली Enter Profile PIN स्क्रीन पर जाएं. यहां Forgot PIN? पर क्लिक करें और फिर Continue चुनें.
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अगले स्टेप में अगर सिस्टम आपसे पासवर्ड मांगता है, तो अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद आप नया प्रोफाइल PIN बनाने वाले पेज पर पहुंच सकते हैं.
अगले स्टेप में अगर सिस्टम आपसे पासवर्ड मांगता है, तो अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद आप नया प्रोफाइल PIN बनाने वाले पेज पर पहुंच सकते हैं.
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अब Create Profile PIN स्क्रीन पर नया PIN दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें. इसके बाद आपका नया PIN सेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इससे PIN याद न रहने या उसे बदलने की जरूरत पड़ने पर आप Amazon Prime Video की सेटिंग्स से इसे मैनेज कर सकते हैं.
अब Create Profile PIN स्क्रीन पर नया PIN दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें. इसके बाद आपका नया PIN सेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इससे PIN याद न रहने या उसे बदलने की जरूरत पड़ने पर आप Amazon Prime Video की सेटिंग्स से इसे मैनेज कर सकते हैं.
Published at : 10 Oct 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Amazon Prime Video TECH NEWS HINDI

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