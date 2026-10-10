Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए? ऐसे करें मिनटों में रीसेट

अब Create Profile PIN स्क्रीन पर नया PIN दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें. इसके बाद आपका नया PIN सेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इससे PIN याद न रहने या उसे बदलने की जरूरत पड़ने पर आप Amazon Prime Video की सेटिंग्स से इसे मैनेज कर सकते हैं.