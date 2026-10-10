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Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए? ऐसे करें मिनटों में रीसेट
Amazon Prime Video का Profile PIN भूल गए हैं या उसे बदलना चाहते हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स में नया PIN सेट कर सकते हैं. जानिए PIN रीसेट करने का पूरा तरीका
Amazon Prime Video में अपनी प्रोफाइल से जुड़ी सेटिंग्स खोलें. यहां Edit Profile पर क्लिक करें और उस प्रोफाइल को चुनें, जिसका PIN बदलना चाहते हैं. जरूरत पड़ने पर आपको अपने Amazon अकाउंट का पासवर्ड दर्ज करना पड़ सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 12:16 PM (IST)
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