Microwave की सफाई में न करें ये गलतियां, खराब हो सकती है परफॉर्मेंस

सूखे दागों को हटाने के लिए एक माइक्रोवेव-सेफ बाउल में पानी और नींबू के टुकड़े डालकर करीब 5 मिनट गर्म करें. इसके बाद दरवाजा 5-10 मिनट बंद रहने दें, जिससे भाप दागों को ढीला कर सके. गर्म बाउल निकालते समय सावधानी बरतें और फिर मुलायम कपड़े से अंदर की सफाई करें.