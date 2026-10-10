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Microwave की सफाई में न करें ये गलतियां, खराब हो सकती है परफॉर्मेंस
माइक्रोवेव की गलत तरीके से सफाई करने पर इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. जानिए माइक्रोवेव साफ करते समय इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को सुरक्षित कैसे रखें.
खाना गर्म करने से लेकर झटपट स्नैक्स तैयार करने तक, माइक्रोवेव किचन के सबसे काम आने वाले अप्लायंसेज में से एक है, लेकिन इसमें बार-बार खाना गर्म करने से तेल, सॉस और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े अंदर की दीवारों पर जमने लगते हैं. अगर इनकी समय पर सफाई न हो, तो बदबू आने के साथ खाने के स्वाद पर भी असर पड़ सकता है, हालांकि, माइक्रोवेव साफ करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है. गलत क्लीनर, खुरदरे स्क्रबर या जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल इसकी अंदरूनी सतह और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में सफाई करते समय कुछ गलतियों से बचना जरूरी है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:11 PM (IST)
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