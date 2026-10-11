Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें
क्या आप भी ब्लूटूथ ऑन करके भूल जाते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लूटूथ ऑन रहने से फोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. जान लें फोन में ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Oct 2026 09:46 AM (IST)
बहुत से लोग अपने फोन का Bluetooth हमेशा ऑन ही छोड़ देते हैं. चाहे गाड़ी में Sterio कनेक्ट करना हो Smartwatch चलानी हो या फिर Wireless Earbuds का इस्तेमाल करना हो हम Bluetooth बंद करना भूल जाते हैं. लोगों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होता लेकिन सच्चाई यह है कि यह छोटी सी लापरवाही आपके महंगे फोन की सेहत पर भारी पड़ सकती है.
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लगातार Bluetooth ऑन रहने का बड़ा असर हमारे फोन की बैटरी पर पड़ता है. भले ही आपने ब्लूटूथ से कोई Device Connnect न किया हो लेकिन वह लगातार आसपास के Bluetooth Signals को स्कैन करता रहता है. इस Searching Process की वजह से फोन का Processor और Wireless Chip लगातार काम करते रहते हैं. लगातार Radio Waves छोड़ने और ढूंढने की इस प्रोसेस में Battery बहुत तेजी से खत्म होने लगती है.
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Battery के साथ-साथ यह आदत फोन के Processor और RAM पर भी लोड बढ़ा देती है. Background में Bluetooth से जुड़ी कई प्रोसेस हमेशा रन करती रहती हैं. जिस वजह से CPU एक्टिव रहता है जब Processor हर वक्त छोटे-मोटे टास्क में उलझा रहता है, तो फोन थोड़ा स्लो होने लगता है. आप जब कोई भारी ऐप खोलते हैं तो फोन को अपनी पूरी ताकत लगाने में दिक्कत होती है.
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कई बार फोन का Temperature बढ़ने यानी गर्म होने की समस्या भी इसी वजह से सामने आती है. जब Bluetooth Chip लगातार Data Transfer या Device Search करने में लगी रहती है. तो Internal Components पर दबाव बढ़ता है. खासकर गर्मियों के दिनों में या जब आप गेम खेल रहे होते हैं तब यह background Activity Phone को जल्दी गर्म कर देती है. ज्यादा देर तक Phone गर्म रहने से इसकी लिथियम-आयन बैटरी की उम्र कम होने लगती है.
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इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा Privacy और Security का होता है. आज के समय में Hackers और Scammers Bluetooth के जरिए भी लोगों को निशाना बना रहे हैं. इसे 'ब्लूजैकिंग' या 'ब्लूस्नार्फिंग' कहा जाता है. जिसमें आसपास के दायरे में एक्टिव Bluetooth का फायदा उठाया जाता है. अगर आपका Bluetooth हमेशा ऑन रहता है, तो कोई भी अनजान व्यक्ति आपके Phone से Connect होने की कोशिश कर सकता है.
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Public Places जैसे Mall, Metro या Railway Station पर यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. लोग बिना सोचे-समझे अपने फोन का Bluetooth खुला छोड़ देते हैं, जहां कई सारे अननोन लोग आसपास घूम रहे होते हैं. कुछ मार्केटिंग कंपनियां और सर्विलांस टूल्स भी खुले ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके यूजर्स की लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक करते हैं. यानी आप बिना जाने अपनी Privacy किसी अनजान Third Party को सौंप रहे होते हैं.
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अगर आप सोचते हैं कि Bluetooth ऑन रखने से Phone का Data खर्च नहीं होता तो यह आपकी गलतफहमी है. भले ही Bluetooth धे तौर पर Data पैक इस्तेमाल नहीं करता. लेकिन Background में Apps के जरिए Sync होने वाली चीजें Data खपत बढ़ा देती हैं. इसके अलावा कई बार Bluetooth और Wi-fi एक ही एंटीना या चिपसेट का इस्तेमाल करते हैं. इनके आपस में सिग्नल क्लैश होने की वजह से वाई-फाई की स्पीड भी स्लो हो जाती है.
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इन सभी परेशानियों से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जरूरत खत्म होने पर तुरंत Bluetooth बंद कर दें. आजकल Smartphones में क्विक सेटिंग पैनल में ही Bluetooth का शॉर्टकट मिल जाता है. जिसे एक टैप में Off किया जा सकता है. जब आपको Earbuds या Smartwatch चलानी ह तभी इसे ऑन करें और काम खत्म होते ही बंद कर दें.
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इसलिए अगली बार जब आप अपने फोन से कोई डिवाइस Disconnect करें तो Bluetooth का बटन ऑफ करना बिल्कुल न भूलें. अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो आपके Phone की बैटरी भी खराब नहीं होगी औऱ न ही आपका कोई पर्सनल Data लीक होने का खतरा रहेगा.