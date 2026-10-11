Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन पर क्या असर पड़ता है? जानें

कई बार फोन का Temperature बढ़ने यानी गर्म होने की समस्या भी इसी वजह से सामने आती है. जब Bluetooth Chip लगातार Data Transfer या Device Search करने में लगी रहती है. तो Internal Components पर दबाव बढ़ता है. खासकर गर्मियों के दिनों में या जब आप गेम खेल रहे होते हैं तब यह background Activity Phone को जल्दी गर्म कर देती है. ज्यादा देर तक Phone गर्म रहने से इसकी लिथियम-आयन बैटरी की उम्र कम होने लगती है.