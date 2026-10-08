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Cyber Fraud के बाद पैसे वापस दिलाएगा ये डिजिटल सिस्टम, जानें कैसे?
Cyber Fraud के बाद पैसे वापस पाने का तरीका अब डिजिटल हो गया है. इसके लिए एक डिजिटल सिस्टम घर बैठे Refund Request करने की सुविधा देता है. जानें यह सिस्टम कैसे काम करता है.
Cyber Fraud के बाद अब पैसे वापस पाने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है. OTP Scam और Digital Arrest जैसे मामलों में ठगी का पैसा फंसने के बाद शिकायत से लेकर Refund तक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. इसी काम को ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने Mobile Restoration Module (MRM) लॉन्च किया है. यह सिस्टम National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) के साथ जुड़ा है और इसके जरिए पात्र पीड़ित घर से ही Refund Request दर्ज कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि यह डिजिटल सिस्टम Cyber Fraud के बाद पैसे कैसे वापस दिलाएगा.
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Published at : 08 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Tags :Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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