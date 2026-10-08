Cyber Fraud के बाद पैसे वापस दिलाएगा ये डिजिटल सिस्टम, जानें कैसे?

Refund Request के लिए Bank Account Number, PAN Card की डिजिटल कॉपी, 14 अंकों का Complaint ID और NCRP पर Registered Mobile Number तैयार रखना होगा. इसके बाद MRM पोर्टल पर Citizen Login करें, OTP से लॉगिन के बाद Raise Refund Request में Complaint ID डालें. इसके बाद PAN, Bank Account Number और IFSC की जानकारी भरें. जरूरत होने पर Court Order भी अपलोड किया जा सकता है. Declaration पर टिक करके Submit करने के बाद पोर्टल एक MR2026 से शुरू होने वाली Unique Request ID देगा, जिससे Refund Request का Status देखा जा सकेगा.