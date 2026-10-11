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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टी20 से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर

तीसरे टी20 से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर

Gautam Gambhir Visits Mahakaleshwar Temple: भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच खेले जाने से पूर्व हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंचे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 01:50 PM (IST)
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आज 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच इंदौर में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर के दर्शन किए. गंभीर अक्सर किसी बड़े मैच या सीरीज से पहले मंदिर के दर्शन करते रहते हैं. गंभीर ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें महाकाल के दर्शन हुए. उनके साथ टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी मौजूद रहे. आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में शाम 7 बजे से भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच खेला जाना है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में गौतम गंभीर ने कहा, "बाबा ने मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दिया और यहां बुलाया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है. मुझपर और पूरे देशवासियों पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे. आशा है हमारा देश और टीम इंडिया आगे लगातार अच्छा करती रहे."

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टीम इंडिया रांची से इंदौर पहुंची है. रांची में भारत-वेस्टइंडीज सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला गया था. उस मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने 250 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज करके इतिहास रच दिया था. उस मुकाबले की दोनों पारियों में कुल मिलाकर 33 छक्के और 46 चौके लगाए. मुकाबले में कुल 501 रन बने थे.

सीरीज एक-एक से बराबरी पर

भारत ने पहला टी20 मैच 8 विकेट से जीत लिया था. उस मुकाबले में टीम इंडिया ने 14.4 ओवर में 172 रनों का टारगेट चेज कर दिया था. उस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 102 रन बनाए, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का सबसे पहला शतक रहा. मगर दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का टारगेट चेज करके इतिहास रच दिया और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया.

अब तीसरा टी20 मैच आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. बताते चलें कि वेस्टइंडीज ने भारत में कभी भी टीम इंडिया को किसी टी20 सीरीज में नहीं हराया है. 2026 में शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज के लिए यह सुनहरा मौका बनता दिख रहा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 11 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
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