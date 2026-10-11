'चैंबर से हिरासत में लिया, चलती बस में फेंका', SC में प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई, क्या बोले जज

दिल्ली प्रदर्शन रोकने के प्रशासन के कदमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कोर्ट खचाखच भरा है. कई वरिष्ठ वकील है. वरिष्ठ वकील शादान फरासत भी हैं. उन्हें कल हिरासत में लेने का वीडियो वायरल हुआ था. सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में ज्यादा सख्ती बरत रखी थी. इसके खिलाफ उन्होंने अपना पक्ष रखा.

सुनवाई में जस्टिस बागची ने कहा, हम एक असाधारण स्थिति में हम यहां बैठे हैं. हमारे सामने 2 याचिकाएं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से वकील बोलना चाहते हैं. हम सबको अवसर देंगे. के के वेणुगोपाल ऑनलाइन जुड़े दिख रहे हैं. हम उन्हें सबसे पहले सुनेंगें. वेणुगोपाल - मैं केस नंबर ... में पेश हो रहा हूं. जज- आप कंटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं. ऐसी याचिका और भी हैं. हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें सोमवार को सुना जाए. नोटिस से पहले हम सॉलिसिटर जनरल को सुनेंगे.

दिल्ली की सख्ती पर कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष

कपिल सिब्बल ने कहा- अवमानना के अलावा भी बातें हैं. जज - हैबियस कॉर्पस? (बंदी प्रत्यक्षीकरण) सिब्बल - जी हां. धारा 163 लगाने का भी मामला है. जज - इसे 4 किलोमीटर के रेडियस में लगाया गया? सिब्बल - जी। इंटरनेट पर भी रोक लगी. यह भी 'अनुराधा भसीन' फैसले के दायरे में आता है. सिब्बल - मेनका गुरुस्वामी के अलावा मनोज झा की भी याचिका है.

शादान फरासत - मुझे चलती बस में फेंका गया. बात मेरी नहीं है, लेकिन कल हम पुलिस स्टेट बनने से सिर्फ 1 कदम दूर थे. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, यही मेरा अनुरोध है.

एन हरिहरन - कल वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी रोका गया.

गोपाल शंकरनारायण- अवमानना याचिका में सभी बातों का ज़िक्र है.

जज - जो याचिकाएं लिस्टेड नहीं हैं, सिर्फ मेंशन हो रही हैं, उन पर अभी कोई आदेश नहीं देंगे. लिस्टेड मामलों को सुनेंगे. बाद में इन्हें भी उनके साथ टैग किया जाएगा.

गोपाल - कोर्ट के बाहर भी 163 लगा था. इसके अलावा भी जगह-जगह लोगों को डिटेन किया गया. इसके वीडियो हैं.

जज - आप मेरिट पर जा रहे हैं. आपको समझना होगा कि हम अपवाद के तौर पर रविवार को बैठे हैं.

गोपाल - जी, मेरा पहला अनुरोध है कि दिल्ली में फ्री मूवमेंट का निर्देश दिया जाए, बैरिकेड हटें.

गोपाल - दूसरा अनुरोध, बिना बैज के पुलिसकर्मियों की पहचान हो और कार्रवाई हो.

संजय हेगड़े - वकीलों को काम से रोकना गलत है. सॉलिसिटर जनरल सुनिश्चित करें कि वकीलों के साथ ऐसा न हो. कल संजय कॉलोनी थाने में क्लाइंट से मिलने गए वकील को पीटा गया.

जज - हम विचार करेंगे.

एक और वकील - वकीलों को चैंबर से हिरासत में लिया गया.

बिना बारी के बोलने की कोशिश कर रहे एक वकील को जस्टिस बागची ने फटकार लगाई. एक वकील ने कहा - वकील की जगह कोर्ट में है. अगर सड़क पर वकील उतरेंगे तो उन्हें विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. कई वकीलों ने शेम-शेम के नारे लगाए

जजों ने इस बर्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई. कुछ वरिष्ठ वकीलों ने बाकी वकीलों की तरफ से माफी मांगी. अब कल कोर्ट के सामने से हिरासत में ली गई एक महिला वकील बोल रही हैं.

वकील - हमने शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया था. हमें हिरासत में ले लिया गया.

वकील राकेश खन्ना ने कहा- बाहर से दिल्ली आए साधारण लोगों को भी पकड़ा गया. लोगों को प्रदर्शन स्थल जाने से रोकने के लिए रूरत से ज़्यादा कदम उठाए गए.

खन्ना- लगभग 7000 लोग हिरासत में लिए गए. 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी थे.

एक वकील ने कहा कि वह कुछ पुलिस अधिकारियों की तरफ से आए हैं. जज - पुलिस का पक्ष सॉलिसिटर जनरल रखेंगे. आप अपनी याचिका का नंबर बता दीजिए. उसे भी लिस्ट किया जाएगा.

जज- सभी आवेदनों को लिस्ट किया जाएगा. अनलिस्टेड पर कोई आदेश नहीं. अब हम लिस्टेड मैटर सुनेंगे, फिर जरूरी आदेश देंगे.

पहली याचिका (अवमानना) के लिए पेश वकील - कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ.

जज - हमने शुक्रवार को दिए आदेशों के पालन पर रिपोर्ट मांग रखी है. मंगलवार को उस पर सुनवाई होनी है.

मेनका गुरुस्वामी - नेताओं को रोका गया, हिरासत में लिया गया.

जज - अगली सुनवाई तक मेट्रो पर रोक न लगे.

सॉलिसिटर - हम स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते. लेकिन हमारा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है.

जज - आपको अपनी याचिका में कुछ बदलाव की जरूरत है.

मेनका - जब दाखिल की थी तब इंटरनेट के अभाव में बदलती स्थिति की पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पा रही थी.

मेनका - ऐसी स्थिति कोर्ट के सामने 50 साल बाद आई है. यह स्थिति पहले तब आई थी जब इमरजेंसी लगी थी.

वरिष्ठ वकील अरुंधति काटजू - कल कोर्ट आना मुश्किल था. ऑनलाइन फाइलिंग मुश्किल थी.

जज - और वकीलों ने भी इस पर हमें संबोधित किया है.

मेनका - पुलिस को अनुमति मत दीजिए कि वह आपके आदेशों का उल्लंघन करे.

सॉलिसिटर जनरल - हमारा विस्तृत जवाब अभी तैयार नहीं है, लेकिन लगभग 2 बजे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. उन्हें 6 बजे छोड़ दिया गया. ऐसे में हैबियस पेटिशन अब टिकती नहीं है.

सॉलिसिटर - जहां तक अवमानना का सवाल है, हम बताना चाहते कि कोई गैरजरूरी रोकटोक नहीं थी. मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह चली हैं. 303 स्टेशनों में से 45 स्टेशनों में एंट्री-एग्जिट को रोका गया.

जज - पहले आपने 57 स्टेशन के लिए आदेश दिया था, बाद में उसे 45 कर दिया. अपने लिखित जवाब में हमें बताइएगा कि कौन से स्टेशन बंद हुए, उनकी स्थिति क्या है, क्या यात्रियों के लिए वैकल्पिक स्टेशन उपलब्ध था. क्या अब स्टेशन खुले हैं?

सॉलिसिटर - जी हां. पूरी तरह.

जज - आप सभी पहलुओं (मेट्रो, रेल, सड़क) पर मंगलवार तक जवाब दें. वकीलों को उनके व्यवसायिक काम से न रोका जाए.

सॉलिसिटर - इसमें कभी कोई समस्या नहीं है.

जज - इंटरनेट बहाल हो.

सॉलिसिटर - कल रात 10 बजे से बहाल है.

जज - हम आपकी बातों को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं. सब्जेक्ट टू पब्लिक आर्डर मूवमेंट फ्री रखा जाए. क्या कोर्ट के बाहर 163 है? क्या वकीलों को यहां आने में समस्या हो रही है?

सॉलिसिटर - हम इस पर निर्देश लेंगे.

वकील - गेट के बाहर 163 है, बैरिकेड है.

जज - अब हम सिब्बल और फिर दोबारा वेणुगोपाल को सुनेंगे और आज की सुनवाई पूरी करेंगे.

सिब्बल - हमें 4 किलोमीटर के दायरे में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिलनी चाहिए.

जज - आपको यानी?

सिब्बल - किसी नागरिक को.

जज - तो नागरिक को अनुमति की जरूरत नहीं है?

सिब्बल - नहीं.

जज - यह दिलचस्प दलील है. हम इसे विस्तार से सुनना चाहेंगे. लेकिन आर्टिकल 19 (2) अधिकारों की सीमा तय करता है. पब्लिक ऑर्डर भी उनमें से एक सीमा है.

वेणुगोपाल - मेरे एक जूनियर को भी डिटेन कर 11 किलोमीटर दूर छोड़ा गया.

जज - हम डिटेंशन के मामले में 3 स्थितियों को देखेंगे - हालात, तरीका और दलील.

सॉलिसिटर - क्या बुधवार को सुनवाई हो सकती है?

जज - नहीं मंगलवार को ही सुनेंगे.

जस्टिस बागची - हमारे सामने अवमानना याचिका रखी गई और कहा गया कि हमारे पिछले आदेश का उल्लंघन हुआ. एक याचिका में यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया.

जज- इसे देखते हुए हम आपातकालीन सुनवाई के लिए बैठे. याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद थे, नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन बंद थे, सड़कें बंद थीं, लोगों को जानकारी नहीं दी गई.

जज - यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या के लोगों को हिरासत में लिया गया. उन इलाकों में भी पकड़ा गया जहां धारा 163 नहीं लगी थी.

जज - मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि जीटीबी नगर और विश्विद्यालय स्टेशन समेत दूसरे स्टेशन लोगों के लिए बंद किए गए. उनकी दलील थी कि यह हमारे आदेशो के खिलाफ हूं.

जज - उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ नामी हस्तियों को ही नहीं बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया गया. लगभग 7000 हिरासत में लिए गए.

जज - जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अनलिस्टेड केस की कॉपी उनके पास नहीं है. 2 लिस्टेड याचिकाओं पर उन्होंने पक्ष रखा. याचिकाकर्ताओं की बात का खंडन किया. उन्होंने कहा कि मेट्रो सामान्य रूप से चल रहे थे. 303 में से सिर्फ 45 स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट रोकी गई थी. कल रात 10 बजे से सभी स्टेशन खुल चुके हैं.

जज - कोर्ट के बाहर 163 हटाने पर मेहता ने निर्देश लेने की बात कही.

वकील - यह तुरंत हटना चाहिए.

मेहता - विशेष रूप से कोर्ट के लिए आदेश नहीं है. कोर्ट उस क्षेत्र में है, जिसमें 163 लगी है.

वकील - CJI की अनुमति के बिना यह नहीं होना चाहिए था.

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