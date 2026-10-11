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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMotorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास

Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास

Motorola Signature 27 अपने नए डिजाइन और अलग कैमरा सेटअप के चलते चर्चा में है. IMC 2026 में दिखाए गए इस फोन में Snapdragon का नया चिपसेट और 200MP पेरिस्कोप कैमरा भी मिलेगा. जानिए इसके खास फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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स्मार्टफोन मार्केट में फोन की पहचान उसके फीचर्स के साथ डिजाइन से भी होती है. कई बार अलग-अलग कीमत वाले फोन देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं. खासकर फोन के पीछे दिया गया कैमरा सेटअप और बैक पैनल अक्सर एक जैसे दिखते हैं. इसी बीच Motorola के नए फोन Signature 27 में कंपनी ने इस पुराने तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश की है. इस फोन को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में दिखाया गया है. कंपनी इसे पिछले महीने ही ग्लोबल मार्केट में पेश कर चुकी है और अब यह भारत में भी आने वाला है. फोन में नए डिजाइन के साथ कैमरा और साउंड टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दिया गया है. 

Motorola Signature 27 का डिजाइन कितना अलग है?

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Motorola Signature 27 के पीछे लगे कैमरों का डिजाइन बाकी फोन से इसे अलग बनाता है. फोन के ऊपरी हिस्से में चौड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इसमें तीन कैमरा लेंस एक लाइन में हैं, जबकि इनके नीचे दो गोल हिस्से भी दिखाई देते हैं. Motorola ने इस बार अपने पुराने डिजाइन से हटकर नया लुक देने की कोशिश की है.फोन हल्के ऑलिव ग्रीन रंग में नजर आया है. इसके पीछे की सतह पर खास तरह की बनावट दी गई है, जो रोशनी पड़ने पर चमकती है. कैमरे के आसपास का हिस्सा भी फोन के कलर जैसे ही है, जबकि इसके किनारे मेटल जैसे दिखाई देते हैं. इसके अलावा, कैमरा मॉड्यूल पर Bang & Olufsen का नाम भी दिया गया है. 

Bang & Olufsen के साथ नई पार्टनरशिप

Motorola Signature 27 की एक खास बात इसका ऑडियो सिस्टम है. कंपनी के मुताबिक, यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Bang & Olufsen की ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है. इससे फोन में ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर कंपनी का फोकस दिखाई देता है. 

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प्रोसेसर और कैमरे में क्या मिलेगा?

Motorola ने पुष्टि की है कि इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलेगा. इसके साथ ग्लोबल मॉडल में ArcticMesh कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें नया वेपर चैंबर और दूसरे थर्मल मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं. इसके पीछे 50 मेगापिक्सल का Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. फोन में Video Enhancement Engine भी मिलेगा, जो AI की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सीन को समझकर रंगों को एडजस्ट करता है. 

भारत में कब और कितनी होगी कीमत?

भारतीय वेरिएंट के डिस्प्ले, बैटरी और बाकी हार्डवेयर की पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. कंपनी ने भारत में इसकी कीमत और बिक्री की तारीख भी घोषित नहीं की है. फोन का डिजाइन और शुरुआती फीचर्स जरूर सामने आ गए हैं, लेकिन इसकी असली परफॉर्मेंस समझने के लिए टेस्ट का इंतजार करना होगा. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Motorola Signature 27 Motorola Signature 27 India Launch
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