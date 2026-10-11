Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास

स्मार्टफोन मार्केट में फोन की पहचान उसके फीचर्स के साथ डिजाइन से भी होती है. कई बार अलग-अलग कीमत वाले फोन देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं. खासकर फोन के पीछे दिया गया कैमरा सेटअप और बैक पैनल अक्सर एक जैसे दिखते हैं. इसी बीच Motorola के नए फोन Signature 27 में कंपनी ने इस पुराने तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश की है. इस फोन को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 में दिखाया गया है. कंपनी इसे पिछले महीने ही ग्लोबल मार्केट में पेश कर चुकी है और अब यह भारत में भी आने वाला है. फोन में नए डिजाइन के साथ कैमरा और साउंड टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दिया गया है.

Motorola Signature 27 का डिजाइन कितना अलग है?

Motorola Signature 27 के पीछे लगे कैमरों का डिजाइन बाकी फोन से इसे अलग बनाता है. फोन के ऊपरी हिस्से में चौड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इसमें तीन कैमरा लेंस एक लाइन में हैं, जबकि इनके नीचे दो गोल हिस्से भी दिखाई देते हैं. Motorola ने इस बार अपने पुराने डिजाइन से हटकर नया लुक देने की कोशिश की है.फोन हल्के ऑलिव ग्रीन रंग में नजर आया है. इसके पीछे की सतह पर खास तरह की बनावट दी गई है, जो रोशनी पड़ने पर चमकती है. कैमरे के आसपास का हिस्सा भी फोन के कलर जैसे ही है, जबकि इसके किनारे मेटल जैसे दिखाई देते हैं. इसके अलावा, कैमरा मॉड्यूल पर Bang & Olufsen का नाम भी दिया गया है.

Bang & Olufsen के साथ नई पार्टनरशिप

Motorola Signature 27 की एक खास बात इसका ऑडियो सिस्टम है. कंपनी के मुताबिक, यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Bang & Olufsen की ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है. इससे फोन में ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर कंपनी का फोकस दिखाई देता है.

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प्रोसेसर और कैमरे में क्या मिलेगा?

Motorola ने पुष्टि की है कि इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलेगा. इसके साथ ग्लोबल मॉडल में ArcticMesh कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें नया वेपर चैंबर और दूसरे थर्मल मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं. इसके पीछे 50 मेगापिक्सल का Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. फोन में Video Enhancement Engine भी मिलेगा, जो AI की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सीन को समझकर रंगों को एडजस्ट करता है.

भारत में कब और कितनी होगी कीमत?

भारतीय वेरिएंट के डिस्प्ले, बैटरी और बाकी हार्डवेयर की पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. कंपनी ने भारत में इसकी कीमत और बिक्री की तारीख भी घोषित नहीं की है. फोन का डिजाइन और शुरुआती फीचर्स जरूर सामने आ गए हैं, लेकिन इसकी असली परफॉर्मेंस समझने के लिए टेस्ट का इंतजार करना होगा.

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