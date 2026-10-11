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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?

Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?

Vivo ने चीन में 10,200mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन Y600s Pro लॉन्च किया है. इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. जानिए नए मॉडल की कीमत और पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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  • फोन की शुरुआती कीमत CNY 2,699 है, दो वेरिएंट उपलब्ध हैं.

स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग की मांग के बीच Vivo ने चीन में अपना नया फोन Y600s Pro पेश कर दिया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,200mAh की बैटरी है. कंपनी ने इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन और 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है. खास बात यह है कि नए फोन के कई फीचर्स इसी साल आए Vivo Y600 Pro से मिलते हैं. इसमें प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी क्षमता और कैमरा सेटअप भी लगभग सेम हैं. 

Vivo Y600s Pro की कीमत कितनी है?

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Vivo Y600s Pro को चीन में दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है. इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 यानी करीब 39,000 रुपये है. वहीं, 8GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल CNY 2,999 यानी लगभग 43,300 रुपये में आता है. फोन चार कलर ऑप्शन- मूनलाइट ब्लैक, फ्लोटिंग गोल्ड, स्टाररी पर्पल और वास्ट ब्लू में उपलब्ध है. 

Vivo Y600s Pro की बैटरी और 90W चार्जिंग

Vivo Y600s Pro में 10,200mAh की बैटरी दी गई है, जबकि इसकी रेटेड क्षमता 10,000mAh बताई गई है. फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, फिलहाल फोन को चीन में पेश किया गया है और भारत में इसकी उपलब्धता को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. 

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120Hz AMOLED डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2800 बाय 1260 पिक्सल है. डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें HDR और P3 वाइड कलर गैमट का सपोर्ट भी मिलता है. फोन में 6nm तकनीक पर बना MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर दिया गया है. यह Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. इसके साथ 8GB LPDDR5 RAM और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है. Memory Fusion फीचर के जरिए 8GB तक अतिरिक्त वर्चुअल RAM का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. 

Vivo Y600s Pro का कैमरा और कनेक्टिविटी में क्या है खास?

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का कैमरा और सामने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. दोनों कैमरों में EIS सपोर्ट मिलता है और इनसे 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट दिया गया है. फोन में स्टीरियो स्पीकर, इंफ्रारेड रिमोट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 11 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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