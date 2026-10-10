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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSIM स्वैप फ्रॉड से अलग है SIM लॉक, जानें यह फीचर क्यों है जरूरी

SIM स्वैप फ्रॉड से अलग है SIM लॉक, जानें यह फीचर क्यों है जरूरी

SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल आपके बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन फोन में मौजूद SIM PIN लॉक फीचर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देता है. जानिए इसे कैसे चालू करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Oct 2026 06:41 PM (IST)
SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल आपके बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन फोन में मौजूद SIM PIN लॉक फीचर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देता है. जानिए इसे कैसे चालू करें.

आज के समय में मोबाइल नंबर बैंकिंग, UPI पेमेंट, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ आपका SIM कार्ड लग जाए, तो आपकी प्राइवेसी और अकाउंट की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है. SIM स्वैप फ्रॉड में धोखेबाज आपके नंबर पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे OTP जैसे जरूरी कोड तक पहुंच सकें. इससे बचाव के लिए फोन में मौजूद SIM PIN लॉक फीचर मददगार हो सकता है. यह फीचर SIM कार्ड के बिना आपकी परमिशन इस्तेमाल होने के खतरे को कम करने के लिए बनाया गया है. तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे चालू कर सकते हैं.

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SIM PIN लॉक चालू होने पर फोन रीस्टार्ट करने या SIM को दूसरे फोन में लगाने पर उसे इस्तेमाल करने के लिए PIN डालना पड़ता है. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए SIM का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है.
SIM PIN लॉक चालू होने पर फोन रीस्टार्ट करने या SIM को दूसरे फोन में लगाने पर उसे इस्तेमाल करने के लिए PIN डालना पड़ता है. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए SIM का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है.
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लॉक चालू करने से पहले अपनी टेलीकॉम कंपनी से डिफॉल्ट SIM PIN की जानकारी लें. हर SIM का PIN एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है. बिना पुष्टि किए 0000 या 1234 जैसे नंबर आजमाने से बचें.
लॉक चालू करने से पहले अपनी टेलीकॉम कंपनी से डिफॉल्ट SIM PIN की जानकारी लें. हर SIM का PIN एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है. बिना पुष्टि किए 0000 या 1234 जैसे नंबर आजमाने से बचें.
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Android फोन में Settings के अंदर Security and Privacy या SIM Lock ऑप्शन ढूंढ. अलग-अलग फोन में इसका नाम या जगह थोड़ी अलग हो सकती है. iPhone में Settings खोलकर Mobile या Cellular सेक्शन में SIM PIN ऑप्शन देखें.
Android फोन में Settings के अंदर Security and Privacy या SIM Lock ऑप्शन ढूंढ. अलग-अलग फोन में इसका नाम या जगह थोड़ी अलग हो सकती है. iPhone में Settings खोलकर Mobile या Cellular सेक्शन में SIM PIN ऑप्शन देखें.
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SIM PIN फीचर को ऑन करें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर टेलीकॉम कंपनी से मिला मौजूदा PIN डालें और फिर अपना नया चार अंकों का PIN सेट करें. ऐसा नंबर चुनें जिसका अंदाजा दूसरे लोग आसानी से न लगा सकें.
SIM PIN फीचर को ऑन करें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर टेलीकॉम कंपनी से मिला मौजूदा PIN डालें और फिर अपना नया चार अंकों का PIN सेट करें. ऐसा नंबर चुनें जिसका अंदाजा दूसरे लोग आसानी से न लगा सकें.
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नया PIN सेट करने के बाद फोन रीस्टार्ट करें. अगर फीचर सही तरीके से चालू हुआ है, तो नेटवर्क इस्तेमाल करने से पहले SIM PIN मांगा जाएगा. PIN याद रखें और उसे बार-बार गलत डालने से बचें, इससे SIM लॉक हो सकती है और उसे अनलॉक कराने के लिए कंपनी की मदद की जरूरत पड़ सकती है.
नया PIN सेट करने के बाद फोन रीस्टार्ट करें. अगर फीचर सही तरीके से चालू हुआ है, तो नेटवर्क इस्तेमाल करने से पहले SIM PIN मांगा जाएगा. PIN याद रखें और उसे बार-बार गलत डालने से बचें, इससे SIM लॉक हो सकती है और उसे अनलॉक कराने के लिए कंपनी की मदद की जरूरत पड़ सकती है.
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SIM PIN मेन रूप से SIM कार्ड के ऑथोराइज्ड इस्तेमाल से सुरक्षा देता है, लेकिन यह टेलीकॉम कंपनी के स्तर पर होने वाले हर SIM स्वैप या नंबर ट्रांसफर को रोकने की गारंटी नहीं देता है.
SIM PIN मेन रूप से SIM कार्ड के ऑथोराइज्ड इस्तेमाल से सुरक्षा देता है, लेकिन यह टेलीकॉम कंपनी के स्तर पर होने वाले हर SIM स्वैप या नंबर ट्रांसफर को रोकने की गारंटी नहीं देता है.
Published at : 10 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
SIM Swap Fraud ONLINE FRAUD TECH NEWS HINDI SIM PIN Lock

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