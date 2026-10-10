SIM स्वैप फ्रॉड से अलग है SIM लॉक, जानें यह फीचर क्यों है जरूरी

नया PIN सेट करने के बाद फोन रीस्टार्ट करें. अगर फीचर सही तरीके से चालू हुआ है, तो नेटवर्क इस्तेमाल करने से पहले SIM PIN मांगा जाएगा. PIN याद रखें और उसे बार-बार गलत डालने से बचें, इससे SIM लॉक हो सकती है और उसे अनलॉक कराने के लिए कंपनी की मदद की जरूरत पड़ सकती है.