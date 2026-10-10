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SIM स्वैप फ्रॉड से अलग है SIM लॉक, जानें यह फीचर क्यों है जरूरी
SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल आपके बैंकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन फोन में मौजूद SIM PIN लॉक फीचर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देता है. जानिए इसे कैसे चालू करें.
आज के समय में मोबाइल नंबर बैंकिंग, UPI पेमेंट, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा होता है. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ आपका SIM कार्ड लग जाए, तो आपकी प्राइवेसी और अकाउंट की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है. SIM स्वैप फ्रॉड में धोखेबाज आपके नंबर पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे OTP जैसे जरूरी कोड तक पहुंच सकें. इससे बचाव के लिए फोन में मौजूद SIM PIN लॉक फीचर मददगार हो सकता है. यह फीचर SIM कार्ड के बिना आपकी परमिशन इस्तेमाल होने के खतरे को कम करने के लिए बनाया गया है. तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे चालू कर सकते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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