कंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों है जरूरी? जानें सही दूरी

अलग-अलग कंपनियां PC के वेंट के आसपास अलग-अलग दूरी रखने की सलाह देती है. Dell डेस्कटॉप PC के वेंट वाली साइड में कम से कम 4 इंच जगह रखने की बात करता है. Lenovo के कुछ मैनुअल में वेंट के आसपास 2 इंच एयर स्पेस बताया गया है. कुछ PC के पीछे 6 इंच जगह और आगे, ऊपर साथ ही साइड को खुला रखने की सलाह देता है.