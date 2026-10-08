एक्सप्लोरर
कंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों है जरूरी? जानें सही दूरी
कंप्यूटर को दीवार से सटाकर रखना भले ही जगह बचाने का आसान तरीका लगे, लेकिन यही छोटी-सी गलती PC के एयरफ्लो पर असर डाल सकती है. जानिए कंप्यूटर रखने की सही जगह
कंप्यूटर को डेस्क पर रखना जितना आसान लगता है, उसकी सही जगह तय करना उतना ही जरूरी है. खासकर अगर PC को दीवार से बिल्कुल सटा कर रखा गया है, तो यह उसकी हवा निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. कंप्यूटर लगातार काम करते समय गर्मी पैदा करता है और उसके अंदर लगे पंखे इस गर्म हवा को बाहर निकालने के साथ ठंडी हवा अंदर खींचते हैं. ऐसे में PC के आसपास सही जगह न होने पर गर्मी अंदर फंस सकती है. वहीं अगर कंप्यूटर जमीन पर रखा है तो धूल, मिट्टी, बाल और कार्पेट के छोटे रेशे उसके अंदर जाने का खतरा बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों जरूरी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Lenovo ThinkBook 14x भारत में लॉन्च, Intel Ultra से बदला परफॉर्मेंस गेम
टेक्नोलॉजी
iPhone बार-बार हो रहा है Hang? Apps से Storage तक समझें वजह
टेक्नोलॉजी
PM Modi के साथ IMC-2026 का आगाज, दूसरे दिन 6G लॉन्च पर बड़ा फोकस
टेक्नोलॉजी
एक Prompt और तैयार होगा Video Game, Google ने दिखाई नई टेक्नोलॉजी
Advertisement