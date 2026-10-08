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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों है जरूरी? जानें सही दूरी

कंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों है जरूरी? जानें सही दूरी

कंप्यूटर को दीवार से सटाकर रखना भले ही जगह बचाने का आसान तरीका लगे, लेकिन यही छोटी-सी गलती PC के एयरफ्लो पर असर डाल सकती है. जानिए कंप्यूटर रखने की सही जगह

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
कंप्यूटर को दीवार से सटाकर रखना भले ही जगह बचाने का आसान तरीका लगे, लेकिन यही छोटी-सी गलती PC के एयरफ्लो पर असर डाल सकती है. जानिए कंप्यूटर रखने की सही जगह

कंप्यूटर को डेस्क पर रखना जितना आसान लगता है, उसकी सही जगह तय करना उतना ही जरूरी है. खासकर अगर PC को दीवार से बिल्कुल सटा कर रखा गया है, तो यह उसकी हवा निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. कंप्यूटर लगातार काम करते समय गर्मी पैदा करता है और उसके अंदर लगे पंखे इस गर्म हवा को बाहर निकालने के साथ ठंडी हवा अंदर खींचते हैं. ऐसे में PC के आसपास सही जगह न होने पर गर्मी अंदर फंस सकती है. वहीं अगर कंप्यूटर जमीन पर रखा है तो धूल, मिट्टी, बाल और कार्पेट के छोटे रेशे उसके अंदर जाने का खतरा बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर और दीवार के बीच का Gap क्यों जरूरी है.

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फर्श पर रखा कंप्यूटर धूल, पालतू जानवरों के बाल, मिट्टी और कार्पेट के रेशों को आसानी से अंदर खींच सकता है. खासकर कई मिड-साइज PC केस में पावर सप्लाई नीचे लगी होती है और उसका इनटेक फैन नीचे से हवा खींचता है. इस वजह से फर्श की गंदगी सीधे PC के अंदर पहुंच सकती है.
फर्श पर रखा कंप्यूटर धूल, पालतू जानवरों के बाल, मिट्टी और कार्पेट के रेशों को आसानी से अंदर खींच सकता है. खासकर कई मिड-साइज PC केस में पावर सप्लाई नीचे लगी होती है और उसका इनटेक फैन नीचे से हवा खींचता है. इस वजह से फर्श की गंदगी सीधे PC के अंदर पहुंच सकती है.
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PC को डेस्क पर रखना बेहतर हो सकता है, लेकिन इसे दीवार से बिल्कुल चिपकाना सही नहीं है. ज्यादातर कंप्यूटर आगे और नीचे से हवा अंदर लेते हैं और पीछे से गर्म हवा बाहर निकालते हैं. पीछे जगह न होने पर गर्म हवा बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.
PC को डेस्क पर रखना बेहतर हो सकता है, लेकिन इसे दीवार से बिल्कुल चिपकाना सही नहीं है. ज्यादातर कंप्यूटर आगे और नीचे से हवा अंदर लेते हैं और पीछे से गर्म हवा बाहर निकालते हैं. पीछे जगह न होने पर गर्म हवा बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.
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बंद कैबिनेट या बहुत तंग जगह में कंप्यूटर रखने पर गर्म हवा वहीं जमा हो सकती है. इससे PC का तापमान बढ़ने और ओवरहीटिंग की समस्या आने का खतरा रहता है. हालांकि कुछ बजट ऑफिस PC ऐसे सेटअप में ठीक काम कर सकते हैं.
बंद कैबिनेट या बहुत तंग जगह में कंप्यूटर रखने पर गर्म हवा वहीं जमा हो सकती है. इससे PC का तापमान बढ़ने और ओवरहीटिंग की समस्या आने का खतरा रहता है. हालांकि कुछ बजट ऑफिस PC ऐसे सेटअप में ठीक काम कर सकते हैं.
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अलग-अलग कंपनियां PC के वेंट के आसपास अलग-अलग दूरी रखने की सलाह देती है. Dell डेस्कटॉप PC के वेंट वाली साइड में कम से कम 4 इंच जगह रखने की बात करता है. Lenovo के कुछ मैनुअल में वेंट के आसपास 2 इंच एयर स्पेस बताया गया है. कुछ PC के पीछे 6 इंच जगह और आगे, ऊपर साथ ही साइड को खुला रखने की सलाह देता है.
अलग-अलग कंपनियां PC के वेंट के आसपास अलग-अलग दूरी रखने की सलाह देती है. Dell डेस्कटॉप PC के वेंट वाली साइड में कम से कम 4 इंच जगह रखने की बात करता है. Lenovo के कुछ मैनुअल में वेंट के आसपास 2 इंच एयर स्पेस बताया गया है. कुछ PC के पीछे 6 इंच जगह और आगे, ऊपर साथ ही साइड को खुला रखने की सलाह देता है.
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PC के अंदर थोड़ी धूल जमा होना सामान्य है, लेकिन धूल और बाल गर्मी को रोकने का काम कर सकते हैं. कई PC यूजर Positive Pressure Airflow पसंद करते हैं, जिसमें बाहर निकलने वाली हवा की तुलना में ज्यादा ठंडी हवा अंदर आती है. इससे धूल जमा होने को कम करने में मदद मिल सकती है.
PC के अंदर थोड़ी धूल जमा होना सामान्य है, लेकिन धूल और बाल गर्मी को रोकने का काम कर सकते हैं. कई PC यूजर Positive Pressure Airflow पसंद करते हैं, जिसमें बाहर निकलने वाली हवा की तुलना में ज्यादा ठंडी हवा अंदर आती है. इससे धूल जमा होने को कम करने में मदद मिल सकती है.
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सर्वर-क्लास और बिना रैक वाले PC के लिए करीब 8 इंच जगह को बेहतर माना जाता है. आम डेस्कटॉप यूजर के लिए भी जरूरी बात यही है कि PC के वेंट बंद न हों और उसके आसपास हवा आने-जाने के लिए सही जगह बनी रहे. इससे कंप्यूटर को ठंडा रखने, शोर कम रखने और गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.
सर्वर-क्लास और बिना रैक वाले PC के लिए करीब 8 इंच जगह को बेहतर माना जाता है. आम डेस्कटॉप यूजर के लिए भी जरूरी बात यही है कि PC के वेंट बंद न हों और उसके आसपास हवा आने-जाने के लिए सही जगह बनी रहे. इससे कंप्यूटर को ठंडा रखने, शोर कम रखने और गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.
Published at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI PC Wall Distance Computer Airflow

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