दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज

दिल्ली में जबरन प्रदर्शन करने की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं. ये एफआईआर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसे आरोपों के तहत दर्ज की गई हैं. पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कल हुए घटनाक्रम के दौरान कुछ लोगों ने जबरन प्रदर्शन करने की कोशिश की थी. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी. मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप भी शामिल हैं.

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पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तय नियमों का उल्लंघन करता है या प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों में भी FIR

इस मामले में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप भी सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इन मामलों को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई हैं. हालांकि, किस मामले में कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अब तक कितने लोगों की पहचान की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस की कार्रवाई का मकसद प्रदर्शन के दौरान हुई कथित घटनाओं की जांच करना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाना है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस संबंधित घटनाओं की जांच करेगी और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन जरूरी

दिल्ली में इस घटनाक्रम के बाद प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान तय नियमों का पालन करना जरूरी होता है. प्रदर्शन के नाम पर सरकारी काम में बाधा डालने या पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपों की जांच कानून के तहत की जाती है.