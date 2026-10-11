कियारा और सिद्धार्थ के वेकेशन की तस्वीरों में उनकी बेटी सरायाह की भी प्यारी सी झलक देखने को मिली. एक फोटो में सरायाह रेत के साथ खेलती नजर आ रही हैं. हालांकि, तस्वीर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है.