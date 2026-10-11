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दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अब इन दिनों वो अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. अब कियारा पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वेकेशन पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनके वेकेशन की झलक देखने को मिली.
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Published at : 11 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Tags :Kiara Advani
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