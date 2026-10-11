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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल

दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अब इन दिनों वो अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 11 Oct 2026 01:11 PM (IST)
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अब इन दिनों वो अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. अब कियारा पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वेकेशन पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनके वेकेशन की झलक देखने को मिली.

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कियारा आडवाणी ने अपने वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
कियारा आडवाणी ने अपने वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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एक फोटो में प्रेग्नेंट कियारा पूल के अंदर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो भी साफ दिखाई दे रहा है.
एक फोटो में प्रेग्नेंट कियारा पूल के अंदर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो भी साफ दिखाई दे रहा है.
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कियारा आडवाणी ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वेकेशन की एक मिरर सेल्फी भी शेयर की है. तस्वीर में दोनों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. फैंस को कपल की ये फोटो काफी पसंद आ रही है.
कियारा आडवाणी ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ वेकेशन की एक मिरर सेल्फी भी शेयर की है. तस्वीर में दोनों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. फैंस को कपल की ये फोटो काफी पसंद आ रही है.
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कियारा और सिद्धार्थ के वेकेशन की तस्वीरों में उनकी बेटी सरायाह की भी प्यारी सी झलक देखने को मिली. एक फोटो में सरायाह रेत के साथ खेलती नजर आ रही हैं. हालांकि, तस्वीर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है.
कियारा और सिद्धार्थ के वेकेशन की तस्वीरों में उनकी बेटी सरायाह की भी प्यारी सी झलक देखने को मिली. एक फोटो में सरायाह रेत के साथ खेलती नजर आ रही हैं. हालांकि, तस्वीर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है.
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कियारा आडवाणी ने वेकेशन की तस्वीरों के जरिए अपने परिवार के साथ बिताए खास पलों की झलक दिखाई है. एक फोटो में रेत पर कियारा, सिद्धार्थ और उनकी बेटी सरायाह के छोटे-छोटे पैरों के निशान नजर आ रहे हैं.
कियारा आडवाणी ने वेकेशन की तस्वीरों के जरिए अपने परिवार के साथ बिताए खास पलों की झलक दिखाई है. एक फोटो में रेत पर कियारा, सिद्धार्थ और उनकी बेटी सरायाह के छोटे-छोटे पैरों के निशान नजर आ रहे हैं.
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एक तस्वीर में कियारा आडवाणी पहाड़ों और हरियाली के बीच सुकून के पल बिताती नजर आईं. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गया है.
एक तस्वीर में कियारा आडवाणी पहाड़ों और हरियाली के बीच सुकून के पल बिताती नजर आईं. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गया है.
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बता दें, कियारा और सिद्धार्थ दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. 7 अक्तूबर को कपल ने पोस्ट शेयर कर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की.
बता दें, कियारा और सिद्धार्थ दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. 7 अक्तूबर को कपल ने पोस्ट शेयर कर ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की.
Published at : 11 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani

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