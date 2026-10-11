ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत

इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत

इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का शानदार मौका. Tata Harrier EV पर मिल रही है 2.75 लाख रुपये तक की भारी छूट. जानें सभी ऑफर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर महीना शुरू होते ही हमें गाड़ियों पर कई तरह के ऑफर देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं. यह हर साल ही देखने को मिलता है. क्योंकि अक्टूबर महीने से भारत में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल मार्केट में हमें कई तरह के ऑफर गाड़ियों के ऊपर देखने को मिलते हैं.

अब इस समय एक ऐसा ऑफर चल रहा है जिसके चलते आप टाटा की शानदार हैरियर ईवी अपने घर भारी डिस्काउंट पर ला सकते हैं. क्योंकि टाटा अक्टूबर 2026 में अपने हैरियर ईवी पर शानदार बचत का मौका दे रही है. जिसके चलते आज हम आपको इस खबर में टाटा हैरियर ईवी पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
ऑटो
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
ऑटो
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
ऑटो
Tesla ने बदला Full Self-Driving का नाम, यूरोप में क्यों लिया फैसला?
Tesla ने बदला Full Self-Driving का नाम, यूरोप में क्यों लिया फैसला?

टाटा हैरियर ईवी पर मिल रही शानदार छूट

बता दें कि इस समय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपनी मस्कुलर और पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवी पर अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से भारी-भरकम छूट दे रही है. रिपोर्ट्स और डीलरशिप ऑफर्स के मुताबिक इस महीने टाटा हैरियर ईवी की खरीद पर कुल 2.75 लाख रुपये तक की भारी छूट मिल रही है. इस छूट में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और आकर्षक कॉर्पोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हैं.

वहीं गाड़ी के अलग-अलग वेरिएंट्स जैसे कि इसके एंट्री-लेवल एडवेंचर ट्रिम पर लगभग 2.50 लाख रुपये तक की बचत हो रही है. जबकि इसके टॉप वेरिएंट्स पर भी ग्राहकों को शानदार फेस्टिव फायदे दिए जा रहे हैं. भारी भरकम डिस्काउंट मिलने की वजह से अब इस प्रीमियम एसयूवी को खरीदना काफी आसान हो गया है.

इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: अब 10 लाख से सस्ती कारें नहीं खरीद रहे लोग, चौंका देगा 6 साल का आंकड़ा

अन्य गाड़ियों पर भी मिल रहे ऑफर्स

जानकारी दें दे कि केवल टाटा हैरियर ईवी पर ही नहीं बल्कि टाटा अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कारों पर भी इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को शानदार ऑफर दे रही है. कंपनी की स्टाइलिश कूपे एसयूवी टाटा कर्व ईवी के प्री-सीरीज मॉडल पर सबसे ज्यादा 3.35 लाख रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा टाटा पंच ईवी और टियागो ईवी के प्री-फेसलिफ्ट वेरिएंट्स पर भी लगभग 1.45 लाख रुपये तक की बड़ी बचत की जा सकती है.

जबकि अगर आप कॉम्पैक्ट सेगमेंट में टाटा नेक्सन ईवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उस पर भी लगभग 45,000 रुपये तक के ऑफर्स मिल रहे हैं. इन सभी गाड़ियों पर मिल रहे ऑफर्स का मकसद त्योहारी सीजन में ग्राहकों को अपनी पसंद की ईवी किफायती दाम पर उपलब्ध कराना है.

इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मौका, Harrier EV पर लाखों की बचत

AI Generated Image

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की इन इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट की कुल रकम आपके सिटी, डीलरशिप और गाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती है. जबकि इसके अलावा अलग-अलग वेरिएंट्स के चुनाव के हिसाब से मिलने वाले कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के नियम भी बदल सकते हैं.

इसलिए किसी भी प्रकार की बुकिंग करने से पहले अपने नजदीकी टाटा शोरूम पर जाकर सभी ऑफर्स की सही से जानकारी हासिल करें. वहीं अगर आप काफी समय से एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की खोज में हैं बेहतरीन रेंज, शानदार फीचर्स और दमदार लुक में किसी से कम न हो तो यह मौका आपके लिए बेहद शानदार है और आप इस ऑफर में अपने कई लाख रुपये बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Yamaha का दिवाली गिफ्ट, मात्र 2,499 रुपये में घर लाएं स्कूटर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
पहले जैसी नहीं रही कार की हेडलाइट, बल्ब बदलने से पहले करें ये काम
ऑटो
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
चार्टर्ड प्लेन से 1 घंटे का सफर, कितना आता है बिल?
ऑटो
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
ऑटो
Tesla ने बदला Full Self-Driving का नाम, यूरोप में क्यों लिया फैसला?
Tesla ने बदला Full Self-Driving का नाम, यूरोप में क्यों लिया फैसला?
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
'GenZ को वही सब बातें...', PM मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर शशि थरूर ने कसा तंज
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
इंडिया
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?
बॉलीवुड
400 रु कमाने वाली लड़की से करना चाहते थे शादी, आवाज और हाइट का उड़ा मजाक, किस्से अमिताभ बच्चन के
400 रु कमाने वाली लड़की से शादी करना चाहते थे अमिताभ, बर्थडे पर जानें किस्से
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
रणजी ट्रॉफी में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस बार क्या है नया; जानें A टू Z डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग
Home Tips
Kitchen Wall Cleaning Tips: क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
क्या चूल्हे के पीछे की दीवार हो गई है चिपचिपी? 1 ट्रिक से चमकाएं
शिक्षा
70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!
70 साल से ज्यादा उम्र के लोग दे रहे नीट, अब तय होगी एज लिमिट!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget