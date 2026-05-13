कहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रहा Fake SIM? 1 मिनट में ऐसे करें चेक, नहीं तो पुलिस केस में फंस सकते हैं आप

यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Sanchar Saathi Portal नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में यह पता लगा सकता है कि उसके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं.