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कहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रहा Fake SIM? 1 मिनट में ऐसे करें चेक, नहीं तो पुलिस केस में फंस सकते हैं आप
SIM Card: यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा.
आज के समय में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर नया सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि उस सिम का इस्तेमाल जब फ्रॉड, धमकी, साइबर अपराध या किसी गैरकानूनी गतिविधि में होता है तब जांच एजेंसियां सबसे पहले उसी व्यक्ति तक पहुंचती हैं जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड होता है.
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Published at : 13 May 2026 02:14 PM (IST)
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