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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रहा Fake SIM? 1 मिनट में ऐसे करें चेक, नहीं तो पुलिस केस में फंस सकते हैं आप

कहीं आपके नाम पर तो नहीं चल रहा Fake SIM? 1 मिनट में ऐसे करें चेक, नहीं तो पुलिस केस में फंस सकते हैं आप

SIM Card: यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 May 2026 02:14 PM (IST)
SIM Card: यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा.

आज के समय में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई बार अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर नया सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि उस सिम का इस्तेमाल जब फ्रॉड, धमकी, साइबर अपराध या किसी गैरकानूनी गतिविधि में होता है तब जांच एजेंसियां सबसे पहले उसी व्यक्ति तक पहुंचती हैं जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड होता है.

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यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Sanchar Saathi Portal नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में यह पता लगा सकता है कि उसके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं.
यही वजह है कि अब हर मोबाइल यूजर के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और कहीं कोई फर्जी सिम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा. लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Sanchar Saathi Portal नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में यह पता लगा सकता है कि उसके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं.
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इसके लिए मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलकर Sanchar Saathi Portal की वेबसाइट पर जाना होता है. वहां Know Your Mobile Connections या Connected Mobile Numbers वाला विकल्प दिखाई देता है. इसके बाद आधार से जुड़ी जानकारी और OTP वेरिफिकेशन पूरा करने पर स्क्रीन पर आपके नाम से जुड़े सभी मोबाइल नंबर दिखाई देने लगते हैं. अगर सूची में कोई ऐसा नंबर नजर आए जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो समझिए कि आपके नाम का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
इसके लिए मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलकर Sanchar Saathi Portal की वेबसाइट पर जाना होता है. वहां Know Your Mobile Connections या Connected Mobile Numbers वाला विकल्प दिखाई देता है. इसके बाद आधार से जुड़ी जानकारी और OTP वेरिफिकेशन पूरा करने पर स्क्रीन पर आपके नाम से जुड़े सभी मोबाइल नंबर दिखाई देने लगते हैं. अगर सूची में कोई ऐसा नंबर नजर आए जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो समझिए कि आपके नाम का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
Published at : 13 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Sim Card TECH NEWS HINDI Sanchaar Saathi

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