पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र का आज बुधवार (13 मई) को पहला दिन है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सामने एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. परिसर में घुसने से पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी घुटनों के बल बैठे और सीढ़ियों पर सिर झुकाकर लोकतंत्र के मंदिर के सामने नतमस्तक हो गए. बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

शुभेंदु सरकार का आज पहला दिन

पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज सत्र है और शुभेंदु सरकार का पहला दिन है. इसी कारण शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के अंदर दाखिल होने से पहले सीढ़ियों पर सिर झुकाकर सम्मानूर्वक सदन को नमन किया. इसके बाद वो अपने मंत्रियों संग अंदर गए. पीएम मोदी ने 2014 में लोकसभा के अंदर दाखिल होने से पहले सीढ़ियों पर मत्था टेका था और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था.

अग्निमित्रा पॉल को कौन सा विभाग मिला

शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को अपनी मंत्रिपरिषद के 5 सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को पशु संसाधन विकास और कृषि विपणन के साथ-साथ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है. बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग और नगरपालिका मामलों का प्रभार दिया गया है तो वहीं अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग सौंपे गए हैं.

#WATCH | Kolkata | West Bengal CM Suvendu Adhikari bows down on the steps of the Legislative Assembly as a sign of respect, before entering the House pic.twitter.com/6sNqDZcTPT — ANI (@ANI) May 13, 2026

बंगाल सरकार ने जारी की अधिसूचना

इसके अलावा खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों के अलावा मदरसा शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है. कभी गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी रहे निशिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग के साथ-साथ युवा एवं खेल विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बंगाल की नई सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बाकी विभागों का कामकाज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देखेंगे. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विभागों का बंटवारा पार्टी की ओर से संगठनात्मक अनुभव और क्षेत्रीय एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाता है.

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