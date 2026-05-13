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फोन में छिपे ये 28 खतरनाक Apps! WhatsApp Call History दिखाने के नाम पर करोड़ों लोगों से ठगी
Malicious Apps: सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ESET की रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद 28 खतरनाक Android ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया.
आजकल इंटरनेट पर ऐसे कई ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति की कॉल हिस्ट्री, SMS डिटेल्स या यहां तक कि WhatsApp कॉल रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं. ऐसे दावे लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. बताया गया है कि लाखों Android यूजर्स ऐसे ही फर्जी ऐप्स के जाल में फंस गए जिन्होंने नकली जानकारी दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठे.
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Published at : 13 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :Google TECH NEWS HINDI Malicious Apps
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