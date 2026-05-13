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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन में छिपे ये 28 खतरनाक Apps! WhatsApp Call History दिखाने के नाम पर करोड़ों लोगों से ठगी

फोन में छिपे ये 28 खतरनाक Apps! WhatsApp Call History दिखाने के नाम पर करोड़ों लोगों से ठगी

Malicious Apps: सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ESET की रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद 28 खतरनाक Android ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 May 2026 11:43 AM (IST)
Malicious Apps: सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ESET की रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद 28 खतरनाक Android ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया.

आजकल इंटरनेट पर ऐसे कई ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति की कॉल हिस्ट्री, SMS डिटेल्स या यहां तक कि WhatsApp कॉल रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं. ऐसे दावे लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेते हैं लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. बताया गया है कि लाखों Android यूजर्स ऐसे ही फर्जी ऐप्स के जाल में फंस गए जिन्होंने नकली जानकारी दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठे.

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सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ESET की रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद 28 खतरनाक Android ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया. इन ऐप्स ने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी नंबर की निजी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं जबकि असलियत कुछ और ही थी.
सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ESET की रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद 28 खतरनाक Android ऐप्स को 73 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया. इन ऐप्स ने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी नंबर की निजी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं जबकि असलियत कुछ और ही थी.
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रिसर्चर्स ने इस पूरे नेटवर्क को CallPhantom नाम दिया है. ये ऐप्स दावा करते थे कि यूजर किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री, SMS रिकॉर्ड और WhatsApp कॉल डिटेल्स देख सकता है. लेकिन हकीकत में ये ऐप्स कोई असली डेटा नहीं निकालते थे. असल में ऐप्स नकली कॉल रिकॉर्ड तैयार करते थे और उन्हें असली जैसा दिखाकर यूजर्स को दिखाते थे. जब कोई व्यक्ति पूरी जानकारी देखने की कोशिश करता था तब उससे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती थी. यानी लोगों को फर्जी डेटा दिखाकर पैसे वसूले जा रहे थे.
रिसर्चर्स ने इस पूरे नेटवर्क को CallPhantom नाम दिया है. ये ऐप्स दावा करते थे कि यूजर किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री, SMS रिकॉर्ड और WhatsApp कॉल डिटेल्स देख सकता है. लेकिन हकीकत में ये ऐप्स कोई असली डेटा नहीं निकालते थे. असल में ऐप्स नकली कॉल रिकॉर्ड तैयार करते थे और उन्हें असली जैसा दिखाकर यूजर्स को दिखाते थे. जब कोई व्यक्ति पूरी जानकारी देखने की कोशिश करता था तब उससे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती थी. यानी लोगों को फर्जी डेटा दिखाकर पैसे वसूले जा रहे थे.
Published at : 13 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS HINDI Malicious Apps

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