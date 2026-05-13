फोन में छिपे ये 28 खतरनाक Apps! WhatsApp Call History दिखाने के नाम पर करोड़ों लोगों से ठगी

रिसर्चर्स ने इस पूरे नेटवर्क को CallPhantom नाम दिया है. ये ऐप्स दावा करते थे कि यूजर किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री, SMS रिकॉर्ड और WhatsApp कॉल डिटेल्स देख सकता है. लेकिन हकीकत में ये ऐप्स कोई असली डेटा नहीं निकालते थे. असल में ऐप्स नकली कॉल रिकॉर्ड तैयार करते थे और उन्हें असली जैसा दिखाकर यूजर्स को दिखाते थे. जब कोई व्यक्ति पूरी जानकारी देखने की कोशिश करता था तब उससे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती थी. यानी लोगों को फर्जी डेटा दिखाकर पैसे वसूले जा रहे थे.