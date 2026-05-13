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अब Instagram खुद करेगा Shopping और Posting? Meta ला रहा है ऐसा AI सिस्टम जो आपके लिए संभालेगा पूरा काम

Meta AI Agent: Meta के CEO Mark Zuckerberg पहले भी बता चुके हैं कि कंपनी ऐसे AI एजेंट्स बनाना चाहती है जो यूजर के लक्ष्यों को समझ सकें और लंबे समय तक उनकी मदद कर सकें.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 May 2026 12:42 PM (IST)
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  • Meta के AI एजेंट्स, यूजर्स के लक्ष्यों को समझने में सहायक होंगे.

Meta AI Agent: सोशल मीडिया की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब Meta एक ऐसा AI सिस्टम तैयार कर रहा है जो भविष्य में यूजर्स की तरफ से कई काम खुद कर सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नए Agentic AI प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो Instagram समेत उसके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च, शॉपिंग, कंटेंट पोस्टिंग और कई रोजमर्रा के काम अपने आप संभाल सकता है. इस नए AI सिस्टम को अंदरूनी तौर पर Hatch नाम दिया गया है.

क्या है Meta का नया Hatch AI सिस्टम?

रिपोर्ट्स के अनुसार Hatch कोई साधारण चैटबॉट नहीं होगा. यह AI केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजर की तरफ से काम भी पूरा कर सकेगा. बताया जा रहा है कि यह सिस्टम Meta के नए मल्टीमॉडल AI मॉडल Muse Spark पर आधारित होगा जिसे कंपनी की Superintelligence Labs टीम ने तैयार किया है. यह AI टेक्स्ट, इमेज और दूसरे डेटा को समझकर ज्यादा स्मार्ट तरीके से फैसले लेने में सक्षम होगा.

Instagram पर Shopping भी कर सकेगा AI

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Meta एक AI आधारित शॉपिंग असिस्टेंट को भी Instagram में जोड़ने की योजना बना रहा है. यह फीचर यूजर्स को प्रोडक्ट खोजने, सुझाव देने और खरीदारी की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा. संभव है कि भविष्य में Instagram पर कोई ड्रेस या गैजेट पसंद आने पर AI खुद आपके लिए उसे ढूंढे, कीमत तुलना करे और खरीदारी का प्रोसेस पूरा करने में मदद करे.

सिर्फ Chatbot नहीं आपका Personal Agent होगा AI

Meta के CEO Mark Zuckerberg पहले भी बता चुके हैं कि कंपनी ऐसे AI एजेंट्स बनाना चाहती है जो यूजर के लक्ष्यों को समझ सकें और लंबे समय तक उनकी मदद कर सकें. यानी आने वाले समय में AI सिर्फ चैट करने वाला टूल नहीं रहेगा बल्कि एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो आपके सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटी को संभाल सके.

OpenAI से मुकाबले की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक Hatch को OpenAI के OpenClaw जैसे AI एजेंट्स को टक्कर देने के लिए विकसित किया जा रहा है. OpenClaw एक ऐसा ओपन-सोर्स AI सिस्टम माना जा रहा है जो रिसर्च, कोडिंग और दूसरे डिजिटल काम खुद करने में सक्षम है. Meta भी अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि उसके प्लेटफॉर्म्स ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटेड बन सकें.

AI बना सकता है खुद की प्रोफाइल और पोस्ट

हाल ही में Meta ने AI आधारित सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म Moltbook को भी खरीदा है. यह प्लेटफॉर्म ऐसे AI एजेंट्स पर आधारित था जो इंसानों की तरह प्रोफाइल बना सकते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं और दूसरों से बातचीत भी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भविष्य में Meta के AI एजेंट्स के पास प्रोफाइल फोटो, बायो और AI-Generated कंटेंट जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं.

विज्ञापन की दुनिया भी बदल सकती है AI

Meta केवल सोशल मीडिया अनुभव ही नहीं बदलना चाहता बल्कि विज्ञापन कारोबार में भी AI का इस्तेमाल बढ़ा सकता है. माना जा रहा है कि कंपनी मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े कई काम AI की मदद से तेज और ऑटोमेटेड बनाना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को विज्ञापन तैयार करने और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में काफी आसानी हो सकती है.

आने वाले समय में बदल सकता है सोशल मीडिया अनुभव

अगर Meta का यह AI प्रोजेक्ट सफल होता है तो Instagram और दूसरे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. यूजर्स को कई छोटे-बड़े काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि AI असिस्टेंट काफी काम अपने आप संभाल लेगा. हालांकि, इसके साथ प्राइवेसी और AI के गलत इस्तेमाल को लेकर नई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 13 May 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
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