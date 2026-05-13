PAK को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है...

कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की ओर से पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार (13 मई, 2026) को कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी हालिया अमेरिका यात्रा का उन पर और आरएसएस दोनों पर असर हुआ है.

जयराम रमेश ने PTI के साथ होसबोले के इंटरव्यू को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए लिखा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि होसबोले की हालिया अमेरिकी यात्रा ने उन पर और साथ ही आरएसएस पर भी प्रभाव डाला है. जरा कल्पना करें कि विभिन्न टीवी चैनलों सहित भक्त ब्रिगेड कैसे आसमान सिर पर उठा चुके होते, अगर...'

It appears that the recent US trip of Shri Hosabale,during which one of his colleagues admitted to the PM doing what the US wanted him to do, has impacted him as well as the RSS. Just imagine how the bhakt brigade including the various TV channels would have frothed, fumed and… https://t.co/YDf1Z5OHjs — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 13, 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस अमेरिका यात्रा के दौरान होसबोले के एक सहयोगी (राम माधव) ने स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री ने वही किया जो अमेरिका उनसे कराना चाहता था.

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भारत में पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास न के बराबर होने का उल्लेख करते हुए आरएसएस के शीर्ष नेता दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार को कहा कि गतिरोध को तोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम लोगों के बीच आपसी संपर्क है.

उन्होंने कहा, 'किसी भी देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करना आवश्यक है और मौजूदा सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए. हमें हमेशा उनसे संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए.' आरएसएस सरकार्यवाह होसबोले ने इंटरव्यू में कहा, 'अब इस कोशिश को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यही एक उम्मीद है, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अंततः नागरिक समाज के रिश्ते ही काम आएंगे क्योंकि हमारे बीच सांस्कृतिक संबंध हैं और हम कभी एक राष्ट्र रहे हैं.'

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