2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक

लेकिन अगर इस HDD की जगह SSD लगा दी जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अचानक बदल सकती है. आज बाजार में 240GB या 256GB SSD करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक आसानी से मिल जाती है. SSD लगाने के बाद Windows कुछ सेकंड में ऑन होने लगता है और Apps पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं.