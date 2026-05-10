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2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
Computer Tips: अधिकतर पुराने Laptop और Desktop में अभी भी HDD यानी पुरानी हार्ड डिस्क लगी होती है.
आज के समय में जैसे-जैसे Software और Apps भारी होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पुराने Computer और Laptop की स्पीड कम महसूस होने लगती है. कई लोगों का सिस्टम इतना स्लो हो जाता है कि Chrome खोलने, Windows स्टार्ट होने या साधारण फाइल कॉपी करने में भी काफी समय लग जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग नया Laptop खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास खर्च करके पुराने सिस्टम को फिर से तेज बनाया जा सकता है.
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Published at : 10 May 2026 03:06 PM (IST)
Tags :Computer Tips TECH NEWS HINDI
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