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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक

2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक

Computer Tips: अधिकतर पुराने Laptop और Desktop में अभी भी HDD यानी पुरानी हार्ड डिस्क लगी होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 03:06 PM (IST)
Computer Tips: अधिकतर पुराने Laptop और Desktop में अभी भी HDD यानी पुरानी हार्ड डिस्क लगी होती है.

आज के समय में जैसे-जैसे Software और Apps भारी होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पुराने Computer और Laptop की स्पीड कम महसूस होने लगती है. कई लोगों का सिस्टम इतना स्लो हो जाता है कि Chrome खोलने, Windows स्टार्ट होने या साधारण फाइल कॉपी करने में भी काफी समय लग जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग नया Laptop खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास खर्च करके पुराने सिस्टम को फिर से तेज बनाया जा सकता है.

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अधिकतर पुराने Laptop और Desktop में अभी भी HDD यानी पुरानी हार्ड डिस्क लगी होती है. यही हार्ड डिस्क समय के साथ सिस्टम को स्लो बना देती है. Windows लोड होने में ज्यादा समय लेता है और Apps खुलने में भी देरी होती है. यही कारण है कि पुराना सिस्टम अक्सर हैंग और लैग करने लगता है.
अधिकतर पुराने Laptop और Desktop में अभी भी HDD यानी पुरानी हार्ड डिस्क लगी होती है. यही हार्ड डिस्क समय के साथ सिस्टम को स्लो बना देती है. Windows लोड होने में ज्यादा समय लेता है और Apps खुलने में भी देरी होती है. यही कारण है कि पुराना सिस्टम अक्सर हैंग और लैग करने लगता है.
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लेकिन अगर इस HDD की जगह SSD लगा दी जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अचानक बदल सकती है. आज बाजार में 240GB या 256GB SSD करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक आसानी से मिल जाती है. SSD लगाने के बाद Windows कुछ सेकंड में ऑन होने लगता है और Apps पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं.
लेकिन अगर इस HDD की जगह SSD लगा दी जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अचानक बदल सकती है. आज बाजार में 240GB या 256GB SSD करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक आसानी से मिल जाती है. SSD लगाने के बाद Windows कुछ सेकंड में ऑन होने लगता है और Apps पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं.
Published at : 10 May 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Computer Tips TECH NEWS HINDI

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