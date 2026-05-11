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Gmail पर Username डालते ही कैसे पता चल जाता है ‘Already Taken’? Google की इस सुपरफास्ट ट्रिक का सच जानकर उड़ जाएंगे होश
Google Gmail: कई लोगों को लगता है कि Google शायद सभी Gmail अकाउंट्स को एक-एक करके स्कैन करता होगा लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है.
आज दुनिया भर में करोड़ों लोग नए Gmail अकाउंट बनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप कोई Gmail username टाइप करते हैं तुरंत Username already taken का मैसेज कैसे आ जाता है? हैरानी की बात यह है कि Google के पास अरबों अकाउंट्स मौजूद हैं फिर भी सिस्टम कुछ मिलीसेकंड में बता देता है कि नाम उपलब्ध है या नहीं. इसके पीछे बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपरफास्ट डेटाबेस सिस्टम काम करता है.
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Published at : 11 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :Gmail TECH NEWS HINDI
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