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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGmail पर Username डालते ही कैसे पता चल जाता है ‘Already Taken’? Google की इस सुपरफास्ट ट्रिक का सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Gmail पर Username डालते ही कैसे पता चल जाता है ‘Already Taken’? Google की इस सुपरफास्ट ट्रिक का सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Google Gmail: कई लोगों को लगता है कि Google शायद सभी Gmail अकाउंट्स को एक-एक करके स्कैन करता होगा लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 May 2026 01:44 PM (IST)
Google Gmail: कई लोगों को लगता है कि Google शायद सभी Gmail अकाउंट्स को एक-एक करके स्कैन करता होगा लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है.

आज दुनिया भर में करोड़ों लोग नए Gmail अकाउंट बनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप कोई Gmail username टाइप करते हैं तुरंत Username already taken का मैसेज कैसे आ जाता है? हैरानी की बात यह है कि Google के पास अरबों अकाउंट्स मौजूद हैं फिर भी सिस्टम कुछ मिलीसेकंड में बता देता है कि नाम उपलब्ध है या नहीं. इसके पीछे बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपरफास्ट डेटाबेस सिस्टम काम करता है.

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कई लोगों को लगता है कि Google शायद सभी Gmail अकाउंट्स को एक-एक करके स्कैन करता होगा लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. Google खास तरह के हाई-स्पीड डेटाबेस इस्तेमाल करता है जो किसी लाइब्रेरी के डिजिटल इंडेक्स की तरह काम करते हैं.
कई लोगों को लगता है कि Google शायद सभी Gmail अकाउंट्स को एक-एक करके स्कैन करता होगा लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. Google खास तरह के हाई-स्पीड डेटाबेस इस्तेमाल करता है जो किसी लाइब्रेरी के डिजिटल इंडेक्स की तरह काम करते हैं.
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जैसे लाइब्रेरी में हर किताब खोजने के बजाय सीधे सही शेल्फ तक पहुंचा जाता है, वैसे ही Google सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां username की जानकारी मौजूद हो सकती है. इससे सिस्टम को पूरा डेटाबेस खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है.
जैसे लाइब्रेरी में हर किताब खोजने के बजाय सीधे सही शेल्फ तक पहुंचा जाता है, वैसे ही Google सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां username की जानकारी मौजूद हो सकती है. इससे सिस्टम को पूरा डेटाबेस खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है.
Published at : 11 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
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