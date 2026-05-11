Gmail पर Username डालते ही कैसे पता चल जाता है ‘Already Taken’? Google की इस सुपरफास्ट ट्रिक का सच जानकर उड़ जाएंगे होश

जैसे लाइब्रेरी में हर किताब खोजने के बजाय सीधे सही शेल्फ तक पहुंचा जाता है, वैसे ही Google सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां username की जानकारी मौजूद हो सकती है. इससे सिस्टम को पूरा डेटाबेस खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है.