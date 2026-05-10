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अब Google Chrome में नहीं पकड़ पाएगा कोई आपकी असली Location! मोबाइल यूजर्स के लिए आया धांसू Privacy Update
Google Chrome Privacy Update: अब तक होता यह था कि जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट को लोकेशन परमिशन देता था, वेबसाइट को उसकी बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती थी.
मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए Google ने Chrome ब्राउज़र में एक नया फीचर जोड़ दिया है. इस अपडेट के बाद एंड्रॉयड यूजर्स अब वेबसाइट्स से अपनी सटीक लोकेशन छुपा सकेंगे. यानी जब कोई वेबसाइट लोकेशन एक्सेस की अनुमति मांगेगी, तब यूजर के पास यह फैसला करने का विकल्प होगा कि वह अपनी असली GPS लोकेशन शेयर करना चाहता है या सिर्फ अनुमानित लोकेशन.
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Published at : 10 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :Google Chrome TECH NEWS HINDI
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