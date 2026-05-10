अब Google Chrome में नहीं पकड़ पाएगा कोई आपकी असली Location! मोबाइल यूजर्स के लिए आया धांसू Privacy Update

Google के अनुसार कई वेबसाइट्स को सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए लोकेशन चाहिए होती है. उदाहरण के तौर पर मौसम, लोकल न्यूज या आसपास की सामान्य जानकारी दिखाने वाली साइट्स को हर बार यूजर की सटीक लोकेशन की जरूरत नहीं होती. ऐसे मामलों में अब यूजर्स Approximate Location यानी अनुमानित लोकेशन शेयर कर सकेंगे. इससे वेबसाइट को केवल क्षेत्र की जानकारी मिलेगी लेकिन यूजर की सही जगह का पता नहीं चल पाएगा.