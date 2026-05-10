हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब Google Chrome में नहीं पकड़ पाएगा कोई आपकी असली Location! मोबाइल यूजर्स के लिए आया धांसू Privacy Update

अब Google Chrome में नहीं पकड़ पाएगा कोई आपकी असली Location! मोबाइल यूजर्स के लिए आया धांसू Privacy Update

Google Chrome Privacy Update: अब तक होता यह था कि जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट को लोकेशन परमिशन देता था, वेबसाइट को उसकी बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती थी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 01:49 PM (IST)
Google Chrome Privacy Update: अब तक होता यह था कि जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट को लोकेशन परमिशन देता था, वेबसाइट को उसकी बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती थी.

मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए Google ने Chrome ब्राउज़र में एक नया फीचर जोड़ दिया है. इस अपडेट के बाद एंड्रॉयड यूजर्स अब वेबसाइट्स से अपनी सटीक लोकेशन छुपा सकेंगे. यानी जब कोई वेबसाइट लोकेशन एक्सेस की अनुमति मांगेगी, तब यूजर के पास यह फैसला करने का विकल्प होगा कि वह अपनी असली GPS लोकेशन शेयर करना चाहता है या सिर्फ अनुमानित लोकेशन.

1/6
अब तक होता यह था कि जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट को लोकेशन परमिशन देता था, वेबसाइट को उसकी बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती थी. इससे कई बार प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ जाती थी क्योंकि कई वेबसाइट्स जरूरत से ज्यादा लोकेशन डेटा ट्रैक करती थीं. लेकिन नए अपडेट के बाद Chrome यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देगा और वे अपनी लोकेशन को सीमित तरीके से शेयर कर पाएंगे.
अब तक होता यह था कि जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट को लोकेशन परमिशन देता था, वेबसाइट को उसकी बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती थी. इससे कई बार प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ जाती थी क्योंकि कई वेबसाइट्स जरूरत से ज्यादा लोकेशन डेटा ट्रैक करती थीं. लेकिन नए अपडेट के बाद Chrome यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देगा और वे अपनी लोकेशन को सीमित तरीके से शेयर कर पाएंगे.
2/6
Google के अनुसार कई वेबसाइट्स को सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए लोकेशन चाहिए होती है. उदाहरण के तौर पर मौसम, लोकल न्यूज या आसपास की सामान्य जानकारी दिखाने वाली साइट्स को हर बार यूजर की सटीक लोकेशन की जरूरत नहीं होती. ऐसे मामलों में अब यूजर्स Approximate Location यानी अनुमानित लोकेशन शेयर कर सकेंगे. इससे वेबसाइट को केवल क्षेत्र की जानकारी मिलेगी लेकिन यूजर की सही जगह का पता नहीं चल पाएगा.
Google के अनुसार कई वेबसाइट्स को सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए लोकेशन चाहिए होती है. उदाहरण के तौर पर मौसम, लोकल न्यूज या आसपास की सामान्य जानकारी दिखाने वाली साइट्स को हर बार यूजर की सटीक लोकेशन की जरूरत नहीं होती. ऐसे मामलों में अब यूजर्स Approximate Location यानी अनुमानित लोकेशन शेयर कर सकेंगे. इससे वेबसाइट को केवल क्षेत्र की जानकारी मिलेगी लेकिन यूजर की सही जगह का पता नहीं चल पाएगा.
Published at : 10 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Google Chrome TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर
AI के दौर में नहीं रहेगी नौकरी जाने की टेंशन, इन स्किल्स पर नहीं होगा कोई असर
टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
टेक्नोलॉजी
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
टेक्नोलॉजी
Galaxy S25 Ultra पर आ गई छप्परफाड़ छूट, यहां से उठाएं सबसे बड़े डिस्काउंट का फायदा
Galaxy S25 Ultra पर आ गई छप्परफाड़ छूट, यहां से उठाएं सबसे बड़े डिस्काउंट का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget