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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात

'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात

पंजाब किंग्स को लेकर फैली अनुशासनहीनता और प्रभसिमरन सिंह के वजन बढ़ने की खबरों को प्रीति जिंटा ने झूठ बताया. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर नाराजगी जताई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 11:34 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब किंग्स इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है. टीम ने लगातार चार मुकाबले गंवाए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम माहौल को लेकर कई दावे किए जाने लगे. इन रिपोर्ट्स में खिलाड़ियों की फिटनेस, अनुशासन और टीम संस्कृति पर सवाल उठाए गए. हालांकि अब टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है.

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रभसिमरन सिंह का वजन पिछले कुछ हफ्तों में करीब 10 किलो तक बढ़ गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि टीम के कुछ खिलाड़ी देर रात तक गेम खेलते हैं, ट्रेनिंग सेशन मिस कर रहे हैं और यहां तक कि फ्लाइट तक छोड़ रहे हैं. इन सब वजहों से टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा है. लगातार हार के बाद ऐसी खबरों ने सोशल मीडिया पर तेजी पकड़ ली और पंजाब किंग्स की टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे.

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प्रीति जिंटा ने दिया करारा जवाब

इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रीति जिंटा ने साफ कहा कि आलोचना और गलत जानकारी फैलाने में बड़ा फर्क होता है. उन्होंने कहा कि खेल को लेकर स्वस्थ चर्चा हमेशा स्वीकार्य है, लेकिन किसी टीम या खिलाड़ी की छवि खराब करने के लिए झूठी बातें फैलाना बिल्कुल गलत है. प्रीति जिंटा ने लोगों और मीडिया संस्थानों से जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करने की अपील की. उनका कहना था कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी भी तरह की अफवाह फैलाना खेल और खिलाड़ियों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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पंजाब किंग्स मैनेजमेंट ने भी जताई नाराजगी

पंजाब किंग्स मैनेजमेंट ने भी बयान जारी कर इन रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताया. टीम की ओर से कहा गया कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठी कहानियां बनाना खेल भावना के खिलाफ है. उन्होंने सभी से तथ्य जांचने के बाद ही खबरें साझा करने की अपील की. लगातार हार के बावजूद पंजाब किंग्स की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है. टीम ने IPL 2026 में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 जीत, 4 हार और एक मैच बेनतीजा रहा. 13 अंकों के साथ पंजाब किंग्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है और प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है.

Published at : 13 May 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Preity Zinta Prabhsimran Singh IPL 2026 PUNJAB KINGS
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