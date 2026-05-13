ऐप्पल या सैमसंग का नहीं, इस कंपनी का यह मॉडल है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नोकिया 1100 और 1110 सर्वाधिक बिकने वाले फोन हैं।

दोनों नोकिया फोन ने मिलकर 50 करोड़ से अधिक यूनिट बेचे।

2003 और 2005 में लॉन्च हुए, किफायती थे नोकिया फोन।

स्मार्टफोन बाजार में बदलाव से नोकिया रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल।

Best-Selling Mobile Phone: आज पूरी दुनिया में ऐप्पल और सैमसंग के फोन का बोलबाला है. इन दोनों कंपनियों के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है. ऐसे में यह अंदाजा लगा लेना बहुत आसान है कि इन दोनों में से किसी एक कंपनी का कोई मॉडल अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा होगा. पर असल में ऐसा नहीं है. ऐप्पल की बात करें तो उसके iPhone 6 और iPhone 6 Plus सबसे ज्यादा बिकने वाले आईफोन हैं, लेकिन ये मोस्ट सेलिंग मोबाइल फोन है. सबसे ज्यादा बिक्री के मामले में ये दोनों ही मॉडल तीसरे नंबर पर आते हैं. अब सवाल यह है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन-से फोन हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं.

कोई नहीं तोड़ पाया है नोकिया का रिकॉर्ड

फोन बिक्री के मामले में नोकिया के नाम ऐसा रिकॉर्ड है, जो आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है. दुनिया में अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 2 मॉडल नोकिया के थे. दुनियाभर में Nokia 1100 की 25 करोड़ और Nokia 1110 की 24.8 करोड़ यूनिट्स बेची गई थीं. अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 50 करोड़ के पास पहुंच जाता है. आने वाले कुछ सालों में यह रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद नहीं है. इसका कारण हम आगे डिस्कस करेंगे.

कब लॉन्च हुए थे Nokia 1100 और Nokia 1110?

Nokia 1100 को 2003 और Nokia 1110 को 2005 में लॉन्च किया गया था. उस समय मोबाइल मार्केट आज से पूरी तरह अलग थी. नोकिया को टक्कर देने के लिए ब्लैकबैरी, सोनी और मोटोरोला जैसी कंपनियां मैदान में थीं, लेकिन Nokia 1100 और Nokia 1110 की कम कीमत के चलते लोग इसके दीवाने हो गए. इन दोनों ही मॉडल की सस्ती कीमत के चलते अमेरिका जैसे विकसित देश के साथ-साथ भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट में भी दोनों मॉडल खूब हिट हुए थे. भारत में लॉन्चिंग के कई साल बाद तक इन दोनों मॉडल की बिक्री जारी थी. अफ्रीका की बात करें 2011 तक इन दोनों मॉडल की करीब 5 करोड़ यूनिट्स एक्टिव थीं.

क्यों नहीं टूट सकता नोकिया का रिकॉर्ड?

पिछले दो दशक में स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह बदल चुकी है. अब हर सेगमेंट में कई कंपनियों के बीच आगे निकलने की होड़ लगी हुई है. अगर टॉप 2 कंपनियों को देखा जाए तो ऐप्पल और सैमसंग के पास 21 प्रतिशत मार्केट शेयर है. इसके अलावा चाइनीज कंपनियां भी धड़ाधड़ फोन बेच रही हैं और हर महीने नए मॉडल मार्केट में एंट्री कर रहे हैं. ऐसे में नोकिया का 50 करोड़ यूनिट बेचने का रिकॉर्ड टूटना काफी मुश्किल है.

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