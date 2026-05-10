हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी24,000 रुपये सस्ता हुआ iPhone Air! Flipkart Sale में ऐसा तगड़ा ऑफर, जानिए कैसे मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट

24,000 रुपये सस्ता हुआ iPhone Air! Flipkart Sale में ऐसा तगड़ा ऑफर, जानिए कैसे मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट

iPhone Air Discount Offer: लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन सेल के दौरान यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 May 2026 12:50 PM (IST)
iPhone Air Discount Offer: लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन सेल के दौरान यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है.

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने अपनी Sasa Lele Sale शुरू कर दी है. फिलहाल यह सेल Black और Prime मेंबर्स के लिए लाइव है जबकि बाकी यूजर्स के लिए सेल 9 मई से शुरू होगी. इस सेल में कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भारी छूट दी जा रही है. खास बात यह है कि हाल के महीनों में RAM की कीमत बढ़ने की वजह से कई कंपनियां स्मार्टफोन्स महंगे कर रही हैं ऐसे में यह सेल खरीदारों के लिए बड़ा मौका बन सकती है. इस सेल में iPhone 17 Pro और iPhone 17 समेत कई iPhone मॉडल्स पर ऑफर मिल रहे हैं. वहीं पतला और प्रीमियम डिजाइन पसंद करने वालों के लिए iPhone Air पर शानदार डील दी जा रही है.

1/6
लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन सेल के दौरान यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके ऊपर Flipkart Axis Bank ऑफर के जरिए अतिरिक्त 4,500 रुपये की छूट भी मिल रही है. इस तरह इसकी प्रभावी कीमत 95,900 रुपये से भी कम हो जाती है. यानी कुल मिलाकर इस फोन पर करीब 24,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है जो प्रीमियम iPhone खरीदने वालों के लिए बड़ा ऑफर माना जा रहा है.
लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन सेल के दौरान यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. इसके ऊपर Flipkart Axis Bank ऑफर के जरिए अतिरिक्त 4,500 रुपये की छूट भी मिल रही है. इस तरह इसकी प्रभावी कीमत 95,900 रुपये से भी कम हो जाती है. यानी कुल मिलाकर इस फोन पर करीब 24,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है जो प्रीमियम iPhone खरीदने वालों के लिए बड़ा ऑफर माना जा रहा है.
2/6
iPhone Air को अब तक का सबसे पतला iPhone बताया जा रहा है. कैमरा मॉड्यूल को छोड़ दें तो इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है. यही वजह है कि यह फोन काफी स्लिम और प्रीमियम फील देता है. फोन का वजन लगभग 165 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान लगता है. इसके फ्रंट पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दी गई है जो स्क्रीन को स्क्रैच और छोटे झटकों से बचाने में मदद करती है. साथ ही इसका टाइटेनियम फिनिश फोन को शानदार प्रीमियम लुक देता है.
iPhone Air को अब तक का सबसे पतला iPhone बताया जा रहा है. कैमरा मॉड्यूल को छोड़ दें तो इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है. यही वजह है कि यह फोन काफी स्लिम और प्रीमियम फील देता है. फोन का वजन लगभग 165 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान लगता है. इसके फ्रंट पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दी गई है जो स्क्रीन को स्क्रैच और छोटे झटकों से बचाने में मदद करती है. साथ ही इसका टाइटेनियम फिनिश फोन को शानदार प्रीमियम लुक देता है.
Published at : 10 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone Air

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
क्या इंसानों को ब्लैकमेल कर सकता है Claude AI? ट्रायल के दौरान हुई चौंकाने वाली घटना
टेक्नोलॉजी
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च
टेक्नोलॉजी
Galaxy S25 Ultra पर आ गई छप्परफाड़ छूट, यहां से उठाएं सबसे बड़े डिस्काउंट का फायदा
Galaxy S25 Ultra पर आ गई छप्परफाड़ छूट, यहां से उठाएं सबसे बड़े डिस्काउंट का फायदा
टेक्नोलॉजी
Balcony Solar Panels Installation Guide : बालकनी में कैसे लगा सकते हैं सोलर पैनल, जानें इससे कितना कम आएगा बिजली बिल?
बालकनी में कैसे लगा सकते हैं सोलर पैनल, जानें इससे कितना कम आएगा बिजली बिल?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget