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24,000 रुपये सस्ता हुआ iPhone Air! Flipkart Sale में ऐसा तगड़ा ऑफर, जानिए कैसे मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट
iPhone Air Discount Offer: लॉन्च के समय iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन सेल के दौरान यह फोन 99,900 रुपये में लिस्ट किया गया है.
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने अपनी Sasa Lele Sale शुरू कर दी है. फिलहाल यह सेल Black और Prime मेंबर्स के लिए लाइव है जबकि बाकी यूजर्स के लिए सेल 9 मई से शुरू होगी. इस सेल में कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भारी छूट दी जा रही है. खास बात यह है कि हाल के महीनों में RAM की कीमत बढ़ने की वजह से कई कंपनियां स्मार्टफोन्स महंगे कर रही हैं ऐसे में यह सेल खरीदारों के लिए बड़ा मौका बन सकती है. इस सेल में iPhone 17 Pro और iPhone 17 समेत कई iPhone मॉडल्स पर ऑफर मिल रहे हैं. वहीं पतला और प्रीमियम डिजाइन पसंद करने वालों के लिए iPhone Air पर शानदार डील दी जा रही है.
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Published at : 10 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI IPhone Air
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