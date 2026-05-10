24,000 रुपये सस्ता हुआ iPhone Air! Flipkart Sale में ऐसा तगड़ा ऑफर, जानिए कैसे मिल रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट

iPhone Air को अब तक का सबसे पतला iPhone बताया जा रहा है. कैमरा मॉड्यूल को छोड़ दें तो इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है. यही वजह है कि यह फोन काफी स्लिम और प्रीमियम फील देता है. फोन का वजन लगभग 165 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान लगता है. इसके फ्रंट पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दी गई है जो स्क्रीन को स्क्रैच और छोटे झटकों से बचाने में मदद करती है. साथ ही इसका टाइटेनियम फिनिश फोन को शानदार प्रीमियम लुक देता है.