Public Wi-Fi पर भूलकर भी न करें ये काम, देखते ही देखते अकाउंट से उड़ जाएगा पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने से बचें।

ऑनलाइन शॉपिंग और निजी जानकारी भी सुरक्षित रखें।

वी-पी-एन (VPN) के बिना इंटरनेट ब्राउज़ न करें।

एंटीवायरस के बिना पब्लिक वाईफाई पर सिस्टम इस्तेमाल न करें।

Public WiFi Risk: अगर आप उन लोगों में हैं, जो ट्रैवलिंग के साथ काम करते हैं तो आपको पब्लिक वाईफाई से बचने की जरूरत है. कैफे, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर वाईफाई के कारण कई काम आसान हो गए हैं. अब यह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण कोई काम अटक जाएगा. पब्लिक वाईफाई के कई फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी काफी हैं. पब्लिक वाईफाई एकदम सिक्योर नहीं होती, जिसके चलते आपका डेटा और पैसा दोनों ही खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पब्लिक वाईफाई पर आपको क्या-क्या काम नहीं करने चाहिए.

Public WiFi पर न करें ये काम

बैकिंग ऐप्स यूज करना- पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग ऐप्स को यूज करने की भूल न करें. इस पर सेफ्टी कम होती है, जिसके चलते मैन-इन-द-मिडल (MITM) अटैक का खतरा बढ़ जाता है. यानी इस नेटवर्क की खामी का फायदा उठाकर कोई हैकर या स्कैमर आपके पासवर्ड, पिन और डेटा आदि की एक्सेस ले सकता है. इसलिए पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होने पर भी प्राइवेट नेटवर्क से ही बैंकिंग ऐप्स एक्सेस करें.

ऑनलाइन शॉपिंग करना- बैंकिंग ऐप्स की तरह पब्लिक वाईफाई पर ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बहुत महंगा पड़ सकता है. इसमें भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जिसे कंप्लीट करना खतरे से खाली नहीं है.

बिना VPN के इंटरनेट ब्राउज करना- अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए VPN यूज करना जरूरी है. इससे प्राइवेसी के साथ-साथ आपको डेटा सेफ्टी भी मिलती है. अगर आप बिना VPN के इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो वाईफाई ऑनर इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटी को देख सकता है.

पर्सनल डिटेल्स यूज करना- पब्लिक वाईफाई पर कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स यूज न करें. भले ही आप जीमेल लॉग-इन कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया अकाउंट में साइन-इन करना चाहते हैं. पब्लिक वाईफाई पर MITM अटैक के जरिए आपकी लॉग-इन डिटेल्स चोरी की जा सकती है. जैसे ही आप किसी अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए क्रेडेंशियल यूज करेंगे, ये हैकर्स के हाथ लग सकते हैं.

बिना एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर यूज करना- अगर आप पब्लिक वाईफाई पर बिना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल या दूसरे सेफगार्ड वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी गलती है. बिना ऑनलाइन सुरक्षा के हैकर्स को आपके डिवाइस में सेंध लगाने का आसान रास्ता मिल जाएगा. इससे वो कुछ ही पलों में डेटा से लेकर पैसा तक सब चुरा सकते हैं.

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