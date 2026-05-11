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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmartphone का खाली डिब्बा फेंकने से पहले रुक जाइए! कबाड़ समझने की भूल पड़ सकती है भारी, छिपे हैं बड़े फायदे

Smartphone का खाली डिब्बा फेंकने से पहले रुक जाइए! कबाड़ समझने की भूल पड़ सकती है भारी, छिपे हैं बड़े फायदे

Smartphone Box: पुराना फोन बेचने के समय भी इसका बड़ा फायदा मिलता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 May 2026 02:47 PM (IST)
Smartphone Box: पुराना फोन बेचने के समय भी इसका बड़ा फायदा मिलता है.

आज के समय में Smartphone सिर्फ कॉलिंग या चैटिंग का साधन नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग नया फोन खरीदते ही उत्साह में उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उसका डिब्बा बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही साधारण दिखने वाला बॉक्स भविष्य में कई बड़ी परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है.

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असल में Smartphone का डिब्बा सिर्फ पैकेजिंग नहीं होता बल्कि उसमें फोन से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं. बॉक्स पर IMEI नंबर, सीरियल नंबर और मॉडल डिटेल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है. अगर कभी फोन चोरी हो जाए, वारंटी क्लेम करनी पड़े या सर्विस सेंटर में रिपेयर की जरूरत पड़े, तो यही जानकारी बेहद काम आती है. कई बार लोग फोन का बिल संभालकर रखते हैं लेकिन बॉक्स फेंक देते हैं जबकि दोनों चीजें साथ होना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
असल में Smartphone का डिब्बा सिर्फ पैकेजिंग नहीं होता बल्कि उसमें फोन से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं. बॉक्स पर IMEI नंबर, सीरियल नंबर और मॉडल डिटेल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है. अगर कभी फोन चोरी हो जाए, वारंटी क्लेम करनी पड़े या सर्विस सेंटर में रिपेयर की जरूरत पड़े, तो यही जानकारी बेहद काम आती है. कई बार लोग फोन का बिल संभालकर रखते हैं लेकिन बॉक्स फेंक देते हैं जबकि दोनों चीजें साथ होना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
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पुराना फोन बेचने के समय भी इसका बड़ा फायदा मिलता है. जब किसी Smartphone को उसके ओरिजनल बॉक्स और एक्सेसरीज के साथ बेचा जाता है तो खरीदार उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इससे फोन की रीसेल वैल्यू बढ़ सकती है. कई लोग सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय सबसे पहले यही देखते हैं कि उसके साथ बॉक्स मौजूद है या नहीं. बॉक्स होने से यह भी संकेत मिलता है कि डिवाइस को संभालकर इस्तेमाल किया गया है.
पुराना फोन बेचने के समय भी इसका बड़ा फायदा मिलता है. जब किसी Smartphone को उसके ओरिजनल बॉक्स और एक्सेसरीज के साथ बेचा जाता है तो खरीदार उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इससे फोन की रीसेल वैल्यू बढ़ सकती है. कई लोग सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय सबसे पहले यही देखते हैं कि उसके साथ बॉक्स मौजूद है या नहीं. बॉक्स होने से यह भी संकेत मिलता है कि डिवाइस को संभालकर इस्तेमाल किया गया है.
Published at : 11 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
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