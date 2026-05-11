Smartphone का खाली डिब्बा फेंकने से पहले रुक जाइए! कबाड़ समझने की भूल पड़ सकती है भारी, छिपे हैं बड़े फायदे

असल में Smartphone का डिब्बा सिर्फ पैकेजिंग नहीं होता बल्कि उसमें फोन से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं. बॉक्स पर IMEI नंबर, सीरियल नंबर और मॉडल डिटेल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है. अगर कभी फोन चोरी हो जाए, वारंटी क्लेम करनी पड़े या सर्विस सेंटर में रिपेयर की जरूरत पड़े, तो यही जानकारी बेहद काम आती है. कई बार लोग फोन का बिल संभालकर रखते हैं लेकिन बॉक्स फेंक देते हैं जबकि दोनों चीजें साथ होना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.