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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid यूजर्स की होने वाली है मौज! Google लाने जा रहा iPhone जैसा धांसू फीचर, बदल जाएगा आपके फोन का पूरा लुक

Android यूजर्स की होने वाली है मौज! Google लाने जा रहा iPhone जैसा धांसू फीचर, बदल जाएगा आपके फोन का पूरा लुक

iPhone Like Feature: Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 May 2026 01:50 PM (IST)
iPhone Like Feature: Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है.

दुनियाभर के करोड़ों Android यूजर्स के लिए Google जल्द बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है. कंपनी अपने अगले डेवलपर इवेंट में नए Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम की झलक दिखा सकती है जिसमें डिजाइन से लेकर यूजर एक्सपीरियंस तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. माना जा रहा है कि इस बार Android का इंटरफेस पहले से काफी अलग और ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा.

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Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है. इस नए अपडेट को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें iPhone के iOS जैसा ट्रांसपैरेंट डिजाइन देखने को मिल सकता है.
Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है. इस नए अपडेट को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें iPhone के iOS जैसा ट्रांसपैरेंट डिजाइन देखने को मिल सकता है.
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हाल ही में Android 17 का नया बीटा वर्जन सामने आया है जिसमें नए इंटरफेस की झलक देखने को मिली. रिपोर्ट्स के मुताबिक Google इस बार Liquid Jelly नाम का नया डिजाइन स्टाइल ला सकता है.
हाल ही में Android 17 का नया बीटा वर्जन सामने आया है जिसमें नए इंटरफेस की झलक देखने को मिली. रिपोर्ट्स के मुताबिक Google इस बार Liquid Jelly नाम का नया डिजाइन स्टाइल ला सकता है.
Published at : 08 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Android Google TECH NEWS HINDI

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