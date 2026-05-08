Android यूजर्स की होने वाली है मौज! Google लाने जा रहा iPhone जैसा धांसू फीचर, बदल जाएगा आपके फोन का पूरा लुक

Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है. इस नए अपडेट को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें iPhone के iOS जैसा ट्रांसपैरेंट डिजाइन देखने को मिल सकता है.