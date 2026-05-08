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Android यूजर्स की होने वाली है मौज! Google लाने जा रहा iPhone जैसा धांसू फीचर, बदल जाएगा आपके फोन का पूरा लुक
iPhone Like Feature: Google का बड़ा डेवलपर इवेंट 19 मई को आयोजित होने जा रहा है, जहां कंपनी अपने नए AI फीचर्स और Android 17 से जुड़े कई ऐलान कर सकती है.
दुनियाभर के करोड़ों Android यूजर्स के लिए Google जल्द बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है. कंपनी अपने अगले डेवलपर इवेंट में नए Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम की झलक दिखा सकती है जिसमें डिजाइन से लेकर यूजर एक्सपीरियंस तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. माना जा रहा है कि इस बार Android का इंटरफेस पहले से काफी अलग और ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा.
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Published at : 08 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :Android Google TECH NEWS HINDI
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