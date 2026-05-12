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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! Amazon Sale में ऐसा क्या हुआ कि अचानक गिर गई कीमत?

सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! Amazon Sale में ऐसा क्या हुआ कि अचानक गिर गई कीमत?

Samsung Galaxy S25 Ultra Discount Offer: अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 May 2026 09:17 AM (IST)
Samsung Galaxy S25 Ultra Discount Offer: अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है.

प्रीमियम Smartphone खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए इस समय बड़ी खुशखबरी सामने आई है. Samsung का फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra अब Amazon Great Summer Sale में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. पहले जहां इस फोन को खरीदने के लिए 1.3 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 97 हजार रुपये से भी नीचे पहुंच गई है. यही वजह है कि यह डील टेक यूजर्स के बीच तेजी से चर्चा में है.

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Samsung Galaxy S25 Ultra के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत पहले 1,29,999 रुपये थी. लेकिन Amazon Sale के दौरान इस पर सीधा 30,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके बाद फोन की कीमत घटकर 99,999 रुपये रह जाती है.
Samsung Galaxy S25 Ultra के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत पहले 1,29,999 रुपये थी. लेकिन Amazon Sale के दौरान इस पर सीधा 30,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके बाद फोन की कीमत घटकर 99,999 रुपये रह जाती है.
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इतना ही नहीं, अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. इस ऑफर के बाद कुल बचत करीब 33,500 रुपये तक पहुंच जाती है और फोन की प्रभावी कीमत लगभग 96,499 रुपये हो जाती है. इतनी कम कीमत पर यह डिवाइस अब प्रीमियम सेगमेंट में काफी मजबूत विकल्प माना जा रहा है.
इतना ही नहीं, अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. इस ऑफर के बाद कुल बचत करीब 33,500 रुपये तक पहुंच जाती है और फोन की प्रभावी कीमत लगभग 96,499 रुपये हो जाती है. इतनी कम कीमत पर यह डिवाइस अब प्रीमियम सेगमेंट में काफी मजबूत विकल्प माना जा रहा है.
Published at : 12 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Amazon Sale 2026

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