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सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! Amazon Sale में ऐसा क्या हुआ कि अचानक गिर गई कीमत?
Samsung Galaxy S25 Ultra Discount Offer: अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है.
प्रीमियम Smartphone खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए इस समय बड़ी खुशखबरी सामने आई है. Samsung का फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra अब Amazon Great Summer Sale में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. पहले जहां इस फोन को खरीदने के लिए 1.3 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 97 हजार रुपये से भी नीचे पहुंच गई है. यही वजह है कि यह डील टेक यूजर्स के बीच तेजी से चर्चा में है.
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Published at : 12 May 2026 09:17 AM (IST)
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