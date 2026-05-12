सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra! Amazon Sale में ऐसा क्या हुआ कि अचानक गिर गई कीमत?

इतना ही नहीं, अगर ग्राहक HDFC Credit Card का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. इस ऑफर के बाद कुल बचत करीब 33,500 रुपये तक पहुंच जाती है और फोन की प्रभावी कीमत लगभग 96,499 रुपये हो जाती है. इतनी कम कीमत पर यह डिवाइस अब प्रीमियम सेगमेंट में काफी मजबूत विकल्प माना जा रहा है.