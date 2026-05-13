विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
Akshay Kumar Anees Bazmee Film: अक्षय कुमार एक बार फिर अनीस बज्मी के साथ फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म ला रहे हैं. इसमें वे विद्या बालन और राशि खन्ना संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे
अक्षय कुमार की हालिया रिलीज हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. वहीं अब खिलाड़ी कुमार दिसंबर में भी बड़े पर्दे पर दर्शको को फुल एंटरटेनमेंट की डोज देने की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज़मी एक फैमिली एंटरटेनिंग फिलम के लिए साथ छाने की तैयारी में हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस अनटाइटल कॉमेडी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.
अक्षय-अनीस की जोड़ी ला रही फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म
बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार और अनीस बजमी की अपकमिंग फिल्म की केरल में शूटिंग का एक अहम शेड्यूल हाल ही में पूरा हुआ है और आने वाले दिनों में मेकर्स अक्षय कुमार की एक नई तस्वीर जारी करने वाले हैं. श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में नजर आएंगे. साथ ही साथ ही विजय राज और सुदेश लहरी के साथ राशि खन्ना भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी.
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फिल्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अक्षय कुमार और अनीस बाज़मी के कोलैबोरेशन ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है. अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एयरपोर्ट से एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. कैप्शन में लिखा है, “केरल का शेड्यूल पूरा हुआ! खूबसूरत जगह पर अच्छे लोगों के साथ काम करने का कोई मुकाबला नहीं, हमारे निर्देशक अनीस बाज़मी को कैमरे के पीछे की उनकी मस्ती के लिए और मेरी शानदार को-एक्ट्रेस विद्या, राशि, छोटा राजपाल और पूरी टीम को बहुत-बहुत थैंक्यू! यह शेड्यूल बहुत खास रहा.”
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कब रिलीज होगी अक्षय की अपकमिंग पिल्म
फिल्म का प्रोडक्शन वर्क तय शेड्यूल पर चल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि अक्षय स्टारर और अनीस निर्देशित इस फिल्म को साउथ के बड़े फिल्म मेकर दिल राजू बना रहे हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस श्री वेक्टेश्वर क्रिएशन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इस अनटाइटल्ड फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है. एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा गया है कि ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज हो रही है.
#AKxAneesBazmeexDilRajuFilm 🔥🔥— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) May 12, 2026
IN CINEMAS WORLDWIDE - DECEMBER 4th, 2026 💥💥
More updates soon!!@akshaykumar @BazmeeAnees @SVC_official @vidya_balan #AneesBazmeeProductions #DilRaju #Shirish #RaashiiKhanna @kuldeeprathor9 @HR_3555 @vbfilmwala #RafiKazi #BhaskarBhanuu…
अक्षय कुमार वर्क फ्रंट
खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार फिलहाल 'भूत बंगला' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, जो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. इसके बाद वे एक और बड़ी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल/वेलकम 3' में नजर आएंगे, जो जून 2026 में रिलीज होने वाली है.
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Source: IOCL