वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'

पीएम मोदी (PM Modi) ने पेट्रोल-डीजल बचाने का आग्रह किया है. इस अपील के बीच अब बिहार की सम्राट सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. मंत्री और पदाधिकारियों से अपील तो की ही गई है, साथ ही राज्य की जनता से भी सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने कहा है कि मेट्रो, बस, ऑटो अथवा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर दें.

सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार (13 मई, 2026) को एक्स हैंडल से लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है. इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं."

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।



• मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है।



• माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड के… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 13, 2026

एक नजर में पढ़ें सीएम की मुख्य अपील

1) मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम या न्यूनतम करने का निर्णय लिया है.

2) मंत्री, निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य, सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील की गई है.

3) राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो अथवा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह किया गया है.

4) राज्य सरकार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस अथवा सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

5) प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में संचालित होने वाले कैंटीन में पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश दिया गया है.

6) सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है.

7) सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है.

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प्रेम कुमार बोले- हमने कम कर दी गाड़ियों की संख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा, "हमने गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. हमारे मंत्री भी काम कर रहे हैं. बिहार की जनता भी बचत कर रही है. आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के आह्वान का निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा."

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