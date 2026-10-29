Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका

यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका

Brave Browser: यूट्यूब पर वीडियो देखते वक्त बार-बार आने वाले ऐड से अगर आप भी तंग आ चुके हैं. तो अब महंगे प्रीमियम प्लान पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अपने फोन में बस यह एक छोटा सा बदलाव कर लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 29 Oct 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ब्रेव ब्राउजर यूट्यूब विज्ञापनों को मुफ्त में ब्लॉक करता है।
  • स्क्रीन बंद होने पर भी बैकग्राउंड में वीडियो चलेंगे, मुफ्त प्रीमियम सुविधा।
  • होम स्क्रीन शॉर्टकट, डेटा बचत और उपयोगकर्ता की प्राइवेसी सुरक्षित रहती है।

Brave Browser: आज के समय में पसंदीदा गाने सुनने हों, कोई मूवी देखनी हो या पढ़ाई से जुड़ा कोई टॉपिक समझना हो, हमारा हाथ सबसे पहले यूट्यूब पर ही जाता है. लेकिन यूट्यूब वीडियो कुछ सेकेंड चलता है इतने में ही बिना स्किप होने वाले दो-दो ऐड स्क्रीन पर आ जाते हैं. ऐसे में पूरा मूड ऑफ हो जाता है. कई बार तो किसी जरूरी वीडियो के बीच में ही इतने सारे ऐड्स आ जाते हैं कि वीडियो देखने का ही मन नहीं कर जाता है. 

यूट्यूब लगातार अपने यूजर्स पर इस बात का दबाव बना रहा है कि वे हर महीने पैसे देकर उसका प्रीमियम प्लान खरीदें. लेकिन लोग सोचते हैं भला इस फालतू से काम के लिए पैसे क्यों दे. अगर आप इस यूट्यूब पर ऐड देखकर पक चुके हैं. चाहते हैं ऐड एकदम गायब हो जाएं लेकिन पैसा एक भी न लगे तो फिर इसका जुगाड़ भी है. इसके लिए आपको अपने फोन, पीसी या लैपटाॅप में डाउनलोड करना होगा ब्रेव ब्राउजर. 

ब्रेव ब्राउजर कैसे रोकता है यूट्यूब के ऐड?

अपने फोन, पीसी या लैपटाॅप पर बिना किसी रुकावट के यूट्यूब चलाने का सबसे स्मार्ट और सेफ तरीका ब्रेव ब्राउजर को अपनाना है. फोन में पहले से मौजूद यूट्यूब के ऐप में ऐड को रोकना बहुत मुश्किल काम है. क्योंकि गूगल खुद ऐड से कमाई करता है. ऐसे में ब्रेव ब्राउजर एक अचूक तरीका है जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों पर बिल्कुल फ्री में मौजूद है. 

इस ब्राउजर में पहले से लगा हुआ इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर यानी ब्रेव शील्ड है. आपको इसके लिए अलग से कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस अपने फोन में ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करें उसके सर्च बार में youtube.com टाइप करें और अपनी जीमेल आईडी से लॉग-इन कर लें. इसके बाद आप यूट्यूब पर कुछ भी देखें आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा.


यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका

स्क्रीन बंद होने पर भी चलते रहेंगे गाने

यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसमें फोन की स्क्रीन लॉक करने या फिर दूसरे ऐप पर जाने के बाद भी बैकग्राउंड में गाने चलते रहते हैं. लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रेव ब्राउजर आपको यह महंगा फीचर भी बिल्कुल मुफ्त में देता है. इसके लिए आपको ब्राउजर में बस एक छोटी सी सेटिंग ऑन करनी होती है. जब आप अपने फोन में ब्रेव ब्राउजर खोलेंग  तो नीचे या ऊपर दिए गए तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाएं. 

वहां आपको Media का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें जाकर Enable Background Audio को चालू करना है. एक बार यह सेटिंग ऑन करने के बाद जब भी आप ब्रेव ब्राउजर के अंदर यूट्यूब पर कोई गाना या पॉडकास्ट चलाएंगे तो फोन की स्क्रीन बंद करने के बाद भी आवाज आनी बंद नहीं होगी. आप आराम से फोन को अपनी जेब में रखकर ईयरफोन पर घंटों म्यूजिक का मजा ले सकते हैं. 


यूट्यूब पर ऐड से परेशान हैं? तो आजमाएं ये तरीका

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का सालाना टर्नओवर कितना? होश उड़ा देगी रकम

होम स्क्रीन पर कर लें ऐड

कई लोगों को बार-बार ब्राउजर खोलकर उसमें यूट्यूब सर्च करना टाइम वेस्ट लगता है. लेकिन इसका भी एक बहुत आसान जुगाड़ मौजूद है. आप ब्रेव ब्राउजर में यूट्यूब खोलने के बाद मेन्यू में जाकर Add To Home Screen के ऑप्शन को चुन सकते हैं.

ऐसा करते ही आपके फोन की मेन स्क्रीन पर यूट्यूब का एक अलग आइकॉन बन जाएगा. अगली बार जब आप उस आइकॉन पर टैप करेंगे तो आप सीधे बिना ऐड वाले यूट्यूब पेज पर पहुंच जाएंगे और आपको बिल्कुल ऑफिशियल ऐप जैसा ही एक्सपीरिएंश मिलेगा. 

डेटा की होगी बचत

इसके अलावा ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह सेफ रखता है. जब बैकग्राउंड में भारी-भरकम वीडियो ऐड लोड नहीं होते, तो आपके मोबाइल डेटा की खपत भी काफी कम हो जाती है और वीडियो बिना बफरिंग के तेजी से चलते हैं. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Discount: आईफोन खरीदना है तो ले आएं SBI कार्ड, मिल जाएगा इतना डिस्काउंट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Redmi Clip Neo Earbuds : कान में क्लिप की तरह फिट होंगे Redmi के नए ईयरबड्स, 32 घंटे चलेगी बैटरी
कान में क्लिप की तरह फिट होंगे Redmi के नए ईयरबड्स, 32 घंटे चलेगी बैटरी
टेक्नोलॉजी
TRAI Smart TV Rules : अब तय होंगे स्मार्ट टीवी पर चलने वाले ऐप, इसमें कितना फायदा और क्या नुकसान?
अब तय होंगे स्मार्ट टीवी पर चलने वाले ऐप, इसमें कितना फायदा और क्या नुकसान?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का पुराना सेटिंग्स मेन्यू हो सकता है रीडिजाइन, जानें क्या बदलेगा
WhatsApp का पुराना सेटिंग्स मेन्यू हो सकता है रीडिजाइन, जानें क्या बदलेगा
टेक्नोलॉजी
GTA 6 Storage Size : GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?
GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'
वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'
इंडिया
‘नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और परिणाम भी’, MLC चुनाव में कांग्रेस के 'जीरो' पर फायर हुई बीजेपी
‘नेतृत्व शून्य, नीति शून्य और परिणाम भी’, MLC चुनाव में कांग्रेस के 'जीरो' पर फायर हुई बीजेपी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न
बाजार की मिठाई खाने वालों देख लो...वीडियो देख आ जाएगी घिन्न
ऑटो
What Is CC: क्या ज्यादा CC का मतलब है ज्यादा पावर, या कुछ और है स्पीड की गणित?
क्या ज्यादा CC का मतलब है ज्यादा पावर, या कुछ और है स्पीड की गणित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget