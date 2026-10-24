क्या होती है SIM Binding टेक्नोलॉजी, इससे कैसे रुकेगा फ्रॉड?

दूरसंचार विभाग ने देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और फर्जी खातों पर लगाम कसने के लिए यह सख्त उठाया है. सरकार ने सभी कंपनियों को इस सिस्टम को लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन दी है. दरअसल पिछले कुछ सालों में साइबर ठगी की वजह से देश में लोगों को हजारों करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया.