Incognito सर्च का रिकॉर्ड हटाना है? Android से Windows तक जानें तरीका

Android फोन में DNS कैश साफ करने का एक आसान तरीका डिवाइस को रीस्टार्ट करना है. इससे सिस्टम की कुछ अस्थायी नेटवर्क जानकारी हट सकती है. इसके अलावा Chrome में DNS कैश साफ करने का ऑप्शन उपलब्ध होने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ध्यान रखें कि यह ऑप्शन हर डिवाइस या ब्राउजर वर्जन में मौजूद हो, यह जरूरी नहीं है.