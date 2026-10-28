Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीIncognito सर्च का रिकॉर्ड हटाना है? Android से Windows तक जानें तरीका

Incognito सर्च का रिकॉर्ड हटाना है? Android से Windows तक जानें तरीका

Incognito Mode में सर्च करने के बाद भी क्या कुछ रिकॉर्ड डिवाइस में रह सकता है? जानें Android, iPhone, Windows और Mac में DNS कैश साफ करने के आसान तरीके और Incognito हिस्ट्री से जुड़ी जरूरी बातें

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Oct 2026 08:20 PM (IST)
Incognito Mode में सर्च करने के बाद भी क्या कुछ रिकॉर्ड डिवाइस में रह सकता है? जानें Android, iPhone, Windows और Mac में DNS कैश साफ करने के आसान तरीके और Incognito हिस्ट्री से जुड़ी जरूरी बातें

कई बार इंटरनेट पर कुछ सर्च करते समय लोग चाहते हैं कि उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिवाइस इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों को दिखाई न दे. ऐसे में Incognito Mode या Private Browsing काम आता है. इस मोड में ब्राउजर आमतौर पर आपकी सर्च हिस्ट्री, कुकीज और वेबसाइट से जुड़ा डेटा सेशन बंद होने के बाद सेव नहीं रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऑनलाइन एक्टिविटी से सभी चीजें पूरी तरह मिट जाते हैं. कुछ वेबसाइटों के डोमेन की जानकारी डिवाइस के DNS कैश में अस्थायी रूप से बनी रह सकती है. ऐसे में सिर्फ Incognito विंडो बंद करना हर तरह के रिकॉर्ड को हटाने की गारंटी नहीं देता है. अगर आप अपने डिवाइस में मौजूद ऐसे अस्थायी डेटा को साफ करना चाहते हैं, तो Android, iPhone, Windows PC और Mac पर कुछ तरीके अपना सकते हैं.

1/6
Android फोन में DNS कैश साफ करने का एक आसान तरीका डिवाइस को रीस्टार्ट करना है. इससे सिस्टम की कुछ अस्थायी नेटवर्क जानकारी हट सकती है. इसके अलावा Chrome में DNS कैश साफ करने का ऑप्शन उपलब्ध होने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ध्यान रखें कि यह ऑप्शन हर डिवाइस या ब्राउजर वर्जन में मौजूद हो, यह जरूरी नहीं है.
Android फोन में DNS कैश साफ करने का एक आसान तरीका डिवाइस को रीस्टार्ट करना है. इससे सिस्टम की कुछ अस्थायी नेटवर्क जानकारी हट सकती है. इसके अलावा Chrome में DNS कैश साफ करने का ऑप्शन उपलब्ध होने पर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ध्यान रखें कि यह ऑप्शन हर डिवाइस या ब्राउजर वर्जन में मौजूद हो, यह जरूरी नहीं है.
2/6
Windows कंप्यूटर में DNS कैश साफ करने के लिए Start मेन्यू से Command Prompt खोलें. इसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चलाकर DNS कैश हटाने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे सिस्टम में अस्थायी रूप से सेव वेबसाइट डोमेन से जुड़ी जानकारी साफ हो सकती है.
Windows कंप्यूटर में DNS कैश साफ करने के लिए Start मेन्यू से Command Prompt खोलें. इसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चलाकर DNS कैश हटाने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे सिस्टम में अस्थायी रूप से सेव वेबसाइट डोमेन से जुड़ी जानकारी साफ हो सकती है.
3/6
Google Chrome और Microsoft Edge में Incognito या InPrivate विंडो बंद करने के बाद भी ब्राउजर का DNS कैश कुछ समय तक रह सकता है. इसे हटाने के लिए ब्राउजर के DNS कैश पेज पर जाएं. अगर वहां Clear host cache का ऑप्शन दिखाई देता है, तो उस पर क्लिक करें. इससे ब्राउजर में सेव अस्थायी DNS जानकारी हटाई जा सकती है.
Google Chrome और Microsoft Edge में Incognito या InPrivate विंडो बंद करने के बाद भी ब्राउजर का DNS कैश कुछ समय तक रह सकता है. इसे हटाने के लिए ब्राउजर के DNS कैश पेज पर जाएं. अगर वहां Clear host cache का ऑप्शन दिखाई देता है, तो उस पर क्लिक करें. इससे ब्राउजर में सेव अस्थायी DNS जानकारी हटाई जा सकती है.
4/6
Firefox में Private Browsing की सभी विंडो बंद करने से उस सेशन से जुड़ी ब्राउजर की अस्थायी जानकारी हट जाती है. अगर DNS कैश भी साफ करना है, तो ब्राउजर की नेटवर्क सेटिंग में जाकर उपलब्ध Clear DNS Cache ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे सामान्य ब्राउजिंग के दौरान सेव DNS जानकारी भी साफ हो सकती है.
Firefox में Private Browsing की सभी विंडो बंद करने से उस सेशन से जुड़ी ब्राउजर की अस्थायी जानकारी हट जाती है. अगर DNS कैश भी साफ करना है, तो ब्राउजर की नेटवर्क सेटिंग में जाकर उपलब्ध Clear DNS Cache ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे सामान्य ब्राउजिंग के दौरान सेव DNS जानकारी भी साफ हो सकती है.
5/6
Mac पर DNS कैश साफ करने के लिए Terminal के जरिए सिस्टम का DNS कैश रीसेट किया जा सकता है. यह तरीका ब्राउजर की हिस्ट्री हटाने से अलग है. Safari में ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ करने से जरूरी नहीं कि सिस्टम की अस्थायी DNS जानकारी भी हट जाए, ऐसे में दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है.
Mac पर DNS कैश साफ करने के लिए Terminal के जरिए सिस्टम का DNS कैश रीसेट किया जा सकता है. यह तरीका ब्राउजर की हिस्ट्री हटाने से अलग है. Safari में ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ करने से जरूरी नहीं कि सिस्टम की अस्थायी DNS जानकारी भी हट जाए, ऐसे में दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है.
6/6
iPhone में Control Center खोलकर Airplane Mode चालू करें और करीब 20 से 30 सेकंड बाद उसे बंद कर दें. इससे नेटवर्क कनेक्शन दोबारा स्थापित हो सकता है और कुछ अस्थायी नेटवर्क जानकारी रीसेट हो सकती है.
iPhone में Control Center खोलकर Airplane Mode चालू करें और करीब 20 से 30 सेकंड बाद उसे बंद कर दें. इससे नेटवर्क कनेक्शन दोबारा स्थापित हो सकता है और कुछ अस्थायी नेटवर्क जानकारी रीसेट हो सकती है.
Published at : 28 Oct 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Redmi Clip Neo Earbuds : कान में क्लिप की तरह फिट होंगे Redmi के नए ईयरबड्स, 32 घंटे चलेगी बैटरी
कान में क्लिप की तरह फिट होंगे Redmi के नए ईयरबड्स, 32 घंटे चलेगी बैटरी
टेक्नोलॉजी
TRAI Smart TV Rules : अब तय होंगे स्मार्ट टीवी पर चलने वाले ऐप, इसमें कितना फायदा और क्या नुकसान?
अब तय होंगे स्मार्ट टीवी पर चलने वाले ऐप, इसमें कितना फायदा और क्या नुकसान?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का पुराना सेटिंग्स मेन्यू हो सकता है रीडिजाइन, जानें क्या बदलेगा
WhatsApp का पुराना सेटिंग्स मेन्यू हो सकता है रीडिजाइन, जानें क्या बदलेगा
टेक्नोलॉजी
GTA 6 Storage Size : GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?
GTA 6 के लिए चाहिए 210GB जगह! कंसोल में कितनी स्टोरेज बचेगी?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM का तंज, रांका ने पूछ लिया ये सवाल
MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM का तंज, रांका ने पूछ लिया ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में चुनाव से पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये देगी योगी सरकार? साफ हो गई तस्वीर
UP में चुनाव से पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये देगी योगी सरकार? साफ हो गई तस्वीर
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
NZ वनडे सीरीज से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर; रिप्लेसमेंट कौन?
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
इंडिया
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को CJP सपोर्ट करेगी या नहीं? अभिजीत दीपके ने कर दिया ऐलान
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget