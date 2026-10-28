दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का सालाना टर्नओवर कितना? होश उड़ा देगी रकम

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लोगों के खर्च से यह कंपनियां साल भर में कितना पैसा छापती हैं. इन दिग्गज कंपनियों का सालाना टर्नओवर यानी रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि दुनिया के कई बड़े और अमीर देशों की कुल GDP भी इनके सामने मामूली नजर आती है. अगर आप इनकी सालाना कमाई के असली आंकड़े जान लेंगे. तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे. चलिए जानते हैं इन दिग्गज कंपनियों की कमाई का हिसाब-किताब.