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Mini Split AC की गैस कितने साल चलती है, जानें कब पड़ती है जरूरत?
Mini Split AC की कूलिंग कम होने पर क्या हर बार गैस भरवाने की जरूरत होती है? जानें AC की गैस कितने साल चलती है, लीकेज के संकेत क्या हैं और कब रेफ्रिजरेंट रिफिल कराना जरूरी हो जाता है.
AC की कूलिंग कम होते ही अक्सर लोगों को लगता है कि इसकी गैस खत्म हो गई है और अब रिफिल कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. खासकर Mini Split AC में इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट सामान्य स्थिति में खत्म नहीं होता है. बल्कि एक बंद सिस्टम के अंदर लगातार घूमता रहता है. अगर AC की फिटिंग सही है और कहीं लीकेज नहीं है, तो इसकी गैस कई साल तक चल सकती है. ऐसे में हर गर्मी में गैस भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि अगर AC ठंडा करना कम कर दे, बिजली का बिल बढ़ने लगे या यूनिट से अजीब आवाजें आने लगें, तो इसकी जांच कराना जरूरी है. ते आइए जानते हैं कि Mini Split AC की गैस कितने समय तक चलती है और कब इसे रिफिल कराने की जरूरत पड़ सकती है.
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Published at : 27 Oct 2026 10:36 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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