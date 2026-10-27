Mini Split AC की गैस कितने साल चलती है, जानें कब पड़ती है जरूरत?

Mini Split AC को सही स्थिति में रखने के लिए साल में कम से कम एक बार प्रोफेशनल सर्विस कराना बेहतर है. इसके अलावा बीच-बीच में एयर फिल्टर साफ करें और आउटडोर यूनिट के आसपास जमा धूल को हटाएं. इससे एयरफ्लो बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है. अगर गैस लीकेज का शक हो, तो खुद गैस भरने की कोशिश न करें. पहले टेक्नीशियन से लीकेज ठीक कराएं और फिर जरूरत के मुताबिक रेफ्रिजरेंट भरवाएं.