Microsoft Office के पुराने आइकन से हैं बोर? ऐसे दें नया लुक

सबसे पहले तय करें कि आप Word, Excel या PowerPoint में से किस ऐप का आइकन बदलना चाहते हैं. इसके बाद इंटरनेट से अपनी पसंद का आइकन डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रखें कि Windows में इस तरीके से आइकन इस्तेमाल करने के लिए फाइल .ico फॉर्मेट में होनी चाहिए. अगर आपके पास PNG जैसी दूसरी फॉर्मेट की इमेज है, तो उसे आइकन फाइल में बदलना होगा.