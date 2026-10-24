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Microsoft Office के पुराने आइकन से हैं बोर? ऐसे दें नया लुक
Microsoft Office के Word, Excel और PowerPoint के आइकन बदलकर अपने कंप्यूटर को नया लुक देना चाहते हैं तो जानिए आइकन बदलने का आसान तरीका और File Explorer में फाइलों को नए अंदाज में देखने की ट्रिक
कंप्यूटर पर काम करते समय कई बार छोटी-छोटी चीजों में बदलाव करने का मन करता है. कभी डेस्कटॉप को नया लुक देने की इच्छा होती है, तो कभी रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के डिजाइन पुराने लगने लगते हैं. Microsoft Office के साथ भी कुछ ऐसा ही है. Word, Excel और PowerPoint जैसे ऐप्स के आइकन में कंपनी ने बदलाव किया है, लेकिन अगर आपको इनका नया डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, तो Windows में कुछ सेटिंग्स की मदद से इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक बदला जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Microsoft Office के पुराने आइकन को नया लुक कैसे दें.
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Published at : 24 Oct 2026 06:57 PM (IST)
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