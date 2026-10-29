Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSmall Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स

Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स

Home Decor: मिनी लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले घर में ऐसी जगह तलाशें जहां शोर कम हो और आप आराम से बैठ सकें. इसके लिए अलग कमरा होना जरूरी नहीं है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Oct 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

How To Create Mini Home Library In Small Space: घर में किताबें पढ़ने के लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाने का सपना है, लेकिन जगह कम होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि घर में मिनी लाइब्रेरी बनाने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए. घर का कोई छोटा कोना, सीढ़ियों के नीचे की जगह या खिड़की के पास का हिस्सा भी एक खूबसूरत रीडिंग स्पेस में बदला जा सकता है.

अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है और घर में एक ऐसा कोना चाहते हैं जहां बैठकर आराम से कुछ देर पढ़ सकें, तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यह काम आसानी से किया जा सकता है. इसके लिए बस सही जगह, किताबें रखने की स्मार्ट व्यवस्था, आरामदायक सीट और अच्छी रोशनी का ध्यान रखना होगा.

घर के किसी छोटे और शांत कोने को चुनें

मिनी लाइब्रेरी बनाने के लिए सबसे पहले घर में ऐसी जगह तलाशें जहां शोर कम हो और आप आराम से बैठ सकें. इसके लिए अलग कमरा होना जरूरी नहीं है. लिविंग रूम का कोई खाली कोना, बेडरूम की साइड की जगह, खिड़की के पास का हिस्सा या सीढ़ियों के नीचे की जगह काम आ सकती है.


Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स

अगर घर में पहले से स्टडी टेबल या होम ऑफिस है, तो उसी जगह पर किताबों के लिए शेल्फ और बैठने की व्यवस्था करके इसे रीडिंग कॉर्नर का रूप दिया जा सकता है. छोटी जगह में फर्नीचर कम रखें, ताकि कोना भरा हुआ न लगे.

बड़ी अलमारी के बजाय स्मार्ट शेल्फ लगाएं

कम जगह में किताबों को रखने के लिए बड़ी और भारी बुककेस लगाने की जरूरत नहीं है. दीवार पर फ्लोटिंग शेल्फ लगाकर आप कम जगह में काफी किताबें व्यवस्थित कर सकते हैं. ये शेल्फ फर्श की जगह नहीं घेरतीं और दीवार का भी अच्छा इस्तेमाल हो जाता है.

अगर थोड़ी ज्यादा जगह है तो एक पतली फ्री-स्टैंडिंग बुकशेल्फ रखी जा सकती है. इसमें किताबों के साथ छोटे पौधे, फोटो फ्रेम या कुछ पसंदीदा डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं. इससे मिनी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह न लगकर घर का खूबसूरत हिस्सा भी बन जाएगी.


Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स

बैठने के लिए बड़ी कुर्सी जरूरी नहीं

छोटे रीडिंग कॉर्नर में भारी सोफा या बड़ी आर्मचेयर रखने की जरूरत नहीं है. एक आरामदायक छोटी कुर्सी, बीन बैग या फ्लोर कुशन भी अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर खिड़की के पास जगह है तो वहां छोटा बेंच या कुशन लगाकर बैठने की जगह बनाई जा सकती है. कुर्सी के साथ एक छोटा फुटस्टूल या सॉफ्ट रग भी रखा जा सकता है. इससे किताब पढ़ते समय ज्यादा आराम मिलेगा और जगह भी ज्यादा नहीं घिरेगी.

पढ़ने के लिए रोशनी का रखें खास ध्यान

मिनी लाइब्रेरी में अच्छी लाइटिंग बहुत जरूरी है. अगर संभव हो तो ऐसी जगह चुनें जहां दिन के समय प्राकृतिक रोशनी आती हो. खिड़की के पास बना रीडिंग कॉर्नर इस मामले में काफी अच्छा रहता है. शाम के समय पढ़ने के लिए टेबल लैंप, फ्लोर लैंप या वॉल लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. छोटी जगह में वॉल-माउंटेड लाइट भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे टेबल या फर्श पर जगह नहीं घिरती. रोशनी इतनी होनी चाहिए कि किताब पढ़ते समय आंखों पर ज्यादा जोर न पड़े.

किताबों को व्यवस्थित रखने का तरीका बदलें

किताबें सिर्फ एक के ऊपर एक रखने के बजाय उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करें. आप किताबों को विषय, भाषा या आकार के हिसाब से अलग-अलग रख सकते हैं. चाहें तो रंगों के हिसाब से भी किताबें सजाई जा सकती हैं, जिससे शेल्फ ज्यादा आकर्षक दिखाई देगी. कुछ किताबों को सामने की ओर कवर दिखाते हुए रखने से भी शेल्फ का लुक बदल जाता है. बुकएंड का इस्तेमाल करने से किताबें गिरेंगी नहीं और शेल्फ ज्यादा व्यवस्थित नजर आएगी.

अपनी पसंद की चीजों से दें पर्सनल टच

मिनी लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है. अपनी पसंद के हिसाब से इसमें छोटे इनडोर प्लांट, आर्टवर्क, फोटो फ्रेम या कोई पसंदीदा डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं. एक छोटा रग, कुशन या हल्का पर्दा भी इस कोने को ज्यादा आरामदायक बना सकता है. हालांकि छोटी जगह में बहुत ज्यादा सजावट करने से बचें. कुछ चुनिंदा चीजें ही रखें, ताकि जगह खुली और साफ दिखाई दे.

इसे भी पढ़ें : केंद्र का बड़ा फैसला, अस्पतालों में सिंगल-यूज मेडिकल डिवाइस पर सख्त बैन

किताबों के साथ जरूरत की चीजों के लिए भी जगह रखें

अगर आप इस कोने में लंबे समय तक पढ़ते हैं तो एक छोटी साइड टेबल काफी काम आ सकती है. इस पर किताब, चश्मा, पानी की बोतल या कॉफी का कप रखा जा सकता है. छोटी टेबल के बजाय दीवार पर छोटी शेल्फ भी लगाई जा सकती है. इस तरह आपको हर चीज के लिए अलग जगह मिल जाएगी और रीडिंग कॉर्नर बिखरा हुआ नहीं लगेगा.

यह भी पढ़ें : ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई थेरेपी बनाएंगी भारत बायोटेक की कंपनी और वेजेन बायो

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE Home Tips News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
 Tiles Cleaning Tips: इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी
इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी
Home Tips
Static Electricity Shock: घर में रखी चीजों पर हाथ लगाते ही बार-बार करंट जैसा झटका क्यों लगता है?
घर में रखी चीजों पर हाथ लगाते ही बार-बार करंट जैसा झटका क्यों लगता है?
Home Tips
Glasses Cleaning Tips: चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget